Avrupa Komisyonu’ndan Rum Yönetimine Yeşil Hat Üzerinden Ticarete Engel Eleştirisi

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 (.): Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Hat üzerinden ticaret hacminin sınırlı olmasından sorumlu tuttuğu Rum Yönetimini eleştirdiği bildirildi.

Fileleftheros haberi, “Lefkoşa’ya Eleştiriler… AB Ticarette Engel Görüyor ve Kıbrıs Makamlarını, (engelleri) Kaldırmaya Çağırıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Avrupa Komisyonu, ilgili raporunda, Yeşil Hat üzerinden ticaret hacminin kısıtlı olmasından, AB yasalarında mutlak uyum belgesi olmayan 7,5 tondan ağır kamyonların Güney’e geçmesi meselesini henüz çözmediği gerekçesiyle Rum Yönetimini sorumlu tuttu.

Bu konuda, “Komisyon meseleye bir çözüm bulunmasının ticaret hacmini artırmaya özlü katkı sağlayacağına ve ticari mal sevkiyatının kolaylaşacağına inanıyor” ifadesine yer verildiğini yazan gazete, Rum Yönetiminin iki noktada daha sorumlu tutulduğuna dikkat çekti.



Habere göre raporda, Rum sağlık makamlarının, KKTC’de izlenmekte olan prosedürden endişe duyduğu için işlenmiş gıda ve malzeme geçişine izin vermediği yinelendi. Raporda “Mevcut hukuki çerçeve ile söz konusu ürünlerin Yeşil Hat üzerinden geçişine müsaade ediliyor, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından yasaklanmamalıdır. Bu yönde yardımcı olacak bir mekanizma benimsenmelidir” deniliyor.Komisyon, raporunun diğer bir noktasında da Rum makamlarının, Avrupa vatandaşlarını taşıyan Kıbrıs Türk otobüslerinin KKTC’den Güney’e geçişine izin vermediğine dikkat çekildi. Ayrıca Kıbrıslı Türklerin Rum tarafında reklam yapmakta ve ürünlerini Güney’deki dükkanlarda sergilemekte zorluk yaşadıklarına dair rahatsızlıkların devam ettiği belirtildi.(ŞA/HA)