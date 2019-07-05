Avrupa Komisyonu’ndan Rum Yönetimine Yeşil Hat Üzerinden Ticarete Engel Eleştirisi

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 (.): Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Hat üzerinden ticaret hacminin sınırlı olmasından sorumlu tuttuğu Rum Yönetimini eleştirdiği bildirildi.
Fileleftheros haberi, “Lefkoşa’ya Eleştiriler… AB Ticarette Engel Görüyor ve Kıbrıs Makamlarını, (engelleri) Kaldırmaya Çağırıyor” başlığıyla aktardı.
Habere göre, Avrupa Komisyonu, ilgili raporunda, Yeşil Hat üzerinden ticaret hacminin kısıtlı olmasından, AB yasalarında mutlak uyum belgesi olmayan 7,5 tondan ağır kamyonların Güney’e geçmesi meselesini henüz çözmediği gerekçesiyle Rum Yönetimini sorumlu tuttu.
Bu konuda, “Komisyon meseleye bir çözüm bulunmasının ticaret hacmini artırmaya özlü katkı sağlayacağına ve ticari mal sevkiyatının kolaylaşacağına inanıyor” ifadesine yer verildiğini yazan gazete, Rum Yönetiminin iki noktada daha sorumlu tutulduğuna dikkat çekti.
Komisyon, raporunun diğer bir noktasında da Rum makamlarının, Avrupa vatandaşlarını taşıyan Kıbrıs Türk otobüslerinin KKTC’den Güney’e geçişine izin vermediğine dikkat çekildi. Ayrıca Kıbrıslı Türklerin Rum tarafında reklam yapmakta ve ürünlerini Güney’deki dükkanlarda sergilemekte zorluk yaşadıklarına dair rahatsızlıkların devam ettiği belirtildi.
(ŞA/HA)