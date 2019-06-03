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Avrupa Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Berglund: “türk Ambargosu Kaldırılmalı”

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Avrupa Armatörler Birliği (ECSA) Başkan Yardımcısı Claes Berglund, Türkiye’nin Rum gemilerine uyguladığı ambargoların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Berglund: “türk Ambargosu Kaldırılmalı”

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Avrupa Armatörler Birliği (ECSA) Başkan Yardımcısı Claes Berglund, Türkiye’nin Rum gemilerine uyguladığı ambargoların kaldırılması gerektiğini söyledi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
Avrupa Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Berglund: “türk Ambargosu Kaldırılmalı”

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Avrupa Armatörler Birliği (ECSA) Başkan Yardımcısı Claes Berglund, Türkiye’nin Rum gemilerine uyguladığı ambargoların kaldırılması gerektiğini söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Berglund, ESCA’nın Dünya Ticaret Örgütü tarafından idare edilen temel ilkeler zeminindeki çok taraflı ticaret sistemini desteklediğini ve serbest ürün ve hizmet dolaşımını engelleyen ya da belirli ülkelere ulaşım hizmetlerinin aksamasını hedefleyen Türk ambargosu gibi tek taraflı eylemleri şiddetli bir şekilde kınadığını kaydetti.

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Habere göre Berglund, bu sebeple Rum Denizcilik Odası ile sıkı işbirliği içinde, Türkiye’nin uyguladığı tek taraflı kısıtlama eylemini kaldırması için, Avrupa kurumlarına ve özellikle de Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna baskı uygulamaya çalıştığını belirtti.
(GE/ÖK)
 

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