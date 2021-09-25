Avrupa Teknoloji Üniversitesi için ilk adım atıldı

Fileleftheros gazetesi, Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) Rektörü Panayotis Zofiris’in dün düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa Teknoloji Üniversitesi’nin Güney Kıbrıs’ta kurulmasının temelinin atıldığı “Limasol Anlaşması’nın” imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.
Zofiris konuşmasında, söz konusu anlaşmanın “Erasmus EUt+” ortak ofisinin ve uluslararası ekipler koordinasyon bürosunun (ITCO) kurulmasını öngördüğünü belirerek, AB’nin desteğiyle oluşturulacak farklı tip eğitim programlarında öğrencileri ağırlayabileceklerini vurguladı.
Fileleftheros gazetesi, Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) Rektörü Panayotis Zofiris’in dün düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa Teknoloji Üniversitesi’nin Güney Kıbrıs’ta kurulmasının temelinin atıldığı “Limasol Anlaşması’nın” imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.