banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1105
ALTIN
471.179
DOLAR
7.5214
STERLİN
9.7880
EURO
8.8789
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner364

Avrupa Konseyi Başkanı Michel’in Temasları

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Güney Kıbrıs ziyareti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:08
Avrupa Konseyi Başkanı Michel’in Temasları
banner337
banner351

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Güney Kıbrıs ziyareti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer buldu.
Fileleftheros: “Kışkırtma Olmaksızın Diyalog – Lefkoşa Michel ve AB’den Sözlerden Fiiliyata Geçmesini Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Güney Kıbrıs’a dün gerçekleştirdiği ziyaret ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamalara yer verdi.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın AB’den beklentisinin, Türkiye aleyhine sarf edilen sözlerin artık eyleme dökülmesi olduğunu vurgulayarak, bunun dışında mümkün olan tek diyalogun AB-Türkiye diyaloğu olduğu, Güney Kıbrıs ile Türkiye’nin aynı masada yer almasının imkansız olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini yazdı.
Haberde, Michel ile Anastasiadis’in dün uzun süren bir görüşme gerçekleştirdikleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin görüşmenin ana konusunu oluşturduğu vurgulandı.
Habere göre Anastasiadis görüşmede, Türkiye’yle diyalog kurulmasının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesinin ardından mümkün olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın, doğru hukuki zemine sahip bir diyalogda yer almaya hazır olduğunu dile getirdi.
Michel, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı desteklediklerini, bu desteğin sadece sözlerle sınırlı olmadığını, bazı eylemlerle de dile getirildiğini belirtti.
Söz konusu eylemlerin, en iyi sonuca ulaşılabilmesi adına akıllıca yapılması gerektiklerine dikkat çeken Michel, istikrarın sağlanmasının tek yolunun, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve diyalog olduğunun altını çizdi.
Michel, bu konunun sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren bir konu olarak algılanmasını istemediklerini, konunun AB’nin haklarıyla ilişkili olduğunu iddia ederek, “bu sebepten ötürü de, Türkiye’nin de bir parçası olduğu Akdeniz’in söz konusu bölümü konusunda gelecekteki adımlarını belirleyecek stratejik bir diyalog gerçekleştirmek adına 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel’de en üst düzeyde toplanacaklarına” dikkat çekti.
Gazete, Michel’in Türkiye’ye yönelik yaptırımlara değinmekten kaçındığını ancak diyalog başta olmak üzere tüm eylem şekillerinin ele alınacağını vurguladığını da yazdı.
Anastasiadis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin Türkiye aleyhine önlemler alması şeklindeki taleplerini yineledi.

banner341
“Üye devletlere yönelik yasa dışı faaliyetler olduğunu Avrupa Birliği’nin hemen tepki göstermesi gerekir” şeklinde konuşan Anastasiadis, Michel’e, çifte standart uygulamalardan kaçınılarak eldeki tüm imkanların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığını da söyledi.
Gazete, Anastasiadis’in görüşmede, kapalı bölge Maraş konusuna da değindiğini ve Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etme taahhüdünü yinelediğini de aktardı.
Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Erdoğan’a Çifte AB Mesajı” başlığı altında okuyucusuna yansıttı.
Gazete, dünkü ziyaretinde Anastasiadis’le görüşen ve Yeşil Hattı ziyaret eden Michel’in, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini dile getirdiğini aktardı.
Haberde, “Erdoğan’a yönelik ilk mesajın” Michel tarafından verildiği, ikinci mesajın ise AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in açıklamaları olduğu belirtildi.
Gazete, Michel ve Von Der Leyen’in açıklamalarında, Türkiye’nin “kışkırtmalarına son vermemesi durumunda yaptırımlara maruz kalacağı” mesajını verdiklerini öne sürdü.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:  
Politis: “İki Seçenek Var – Müzakere veya Müzakere – Bütün Yollar Müzakere Masasına Çıkıyor”.
Haravgi: “Türkiye’ye Yaptırım Var Ancak Şimdi Değil”.
 

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2020 11:33
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papazlar Karantinada…
Papazlar Karantinada…
Papazlar Karantinada…
Papazlar Karantinada…
Papazlar Karantinada…
Papazlar Karantinada…
Hristodulidis Bölgesel Bir Güvenlik Ve İş Birliği Örgütü Kurulmasından Söz Etti
Hristodulidis Bölgesel Bir Güvenlik Ve İş Birliği Örgütü Kurulmasından Söz Etti
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’den Açıklamalar
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’den Açıklamalar
Güney Kıbrıs’ta 8 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 8 yeni vaka
Tus Havayolları Rum Hükümetinden Maddi Destek Talebinde Bulundu
Tus Havayolları Rum Hükümetinden Maddi Destek Talebinde Bulundu
Michel’den Anastasiadis’e “Sözle değil eylemle de destek sözü”
Michel’den Anastasiadis’e “Sözle değil eylemle de destek sözü”
Ara bölgede açık hava sineması
Ara bölgede açık hava sineması
Türkiye’nin Yeni Navtex’i Rum basınında
Türkiye’nin Yeni Navtex’i Rum basınında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim