Avrupa Konseyi Başkanı Michel’in Temasları

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Güney Kıbrıs ziyareti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros: “Kışkırtma Olmaksızın Diyalog – Lefkoşa Michel ve AB’den Sözlerden Fiiliyata Geçmesini Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Güney Kıbrıs’a dün gerçekleştirdiği ziyaret ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamalara yer verdi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın AB’den beklentisinin, Türkiye aleyhine sarf edilen sözlerin artık eyleme dökülmesi olduğunu vurgulayarak, bunun dışında mümkün olan tek diyalogun AB-Türkiye diyaloğu olduğu, Güney Kıbrıs ile Türkiye’nin aynı masada yer almasının imkansız olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini yazdı.

Haberde, Michel ile Anastasiadis’in dün uzun süren bir görüşme gerçekleştirdikleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin görüşmenin ana konusunu oluşturduğu vurgulandı.

Habere göre Anastasiadis görüşmede, Türkiye’yle diyalog kurulmasının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesinin ardından mümkün olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın, doğru hukuki zemine sahip bir diyalogda yer almaya hazır olduğunu dile getirdi.

Michel, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı desteklediklerini, bu desteğin sadece sözlerle sınırlı olmadığını, bazı eylemlerle de dile getirildiğini belirtti.

Söz konusu eylemlerin, en iyi sonuca ulaşılabilmesi adına akıllıca yapılması gerektiklerine dikkat çeken Michel, istikrarın sağlanmasının tek yolunun, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve diyalog olduğunun altını çizdi.

Michel, bu konunun sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren bir konu olarak algılanmasını istemediklerini, konunun AB’nin haklarıyla ilişkili olduğunu iddia ederek, “bu sebepten ötürü de, Türkiye’nin de bir parçası olduğu Akdeniz’in söz konusu bölümü konusunda gelecekteki adımlarını belirleyecek stratejik bir diyalog gerçekleştirmek adına 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel’de en üst düzeyde toplanacaklarına” dikkat çekti.

Gazete, Michel’in Türkiye’ye yönelik yaptırımlara değinmekten kaçındığını ancak diyalog başta olmak üzere tüm eylem şekillerinin ele alınacağını vurguladığını da yazdı.

Anastasiadis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin Türkiye aleyhine önlemler alması şeklindeki taleplerini yineledi.



“Üye devletlere yönelik yasa dışı faaliyetler olduğunu Avrupa Birliği’nin hemen tepki göstermesi gerekir” şeklinde konuşan Anastasiadis, Michel’e, çifte standart uygulamalardan kaçınılarak eldeki tüm imkanların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığını da söyledi.Gazete, Anastasiadis’in görüşmede, kapalı bölge Maraş konusuna da değindiğini ve Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etme taahhüdünü yinelediğini de aktardı.Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Erdoğan’a Çifte AB Mesajı” başlığı altında okuyucusuna yansıttı.Gazete, dünkü ziyaretinde Anastasiadis’le görüşen ve Yeşil Hattı ziyaret eden Michel’in, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini dile getirdiğini aktardı.Haberde, “Erdoğan’a yönelik ilk mesajın” Michel tarafından verildiği, ikinci mesajın ise AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in açıklamaları olduğu belirtildi.Gazete, Michel ve Von Der Leyen’in açıklamalarında, Türkiye’nin “kışkırtmalarına son vermemesi durumunda yaptırımlara maruz kalacağı” mesajını verdiklerini öne sürdü.Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:Politis: “İki Seçenek Var – Müzakere veya Müzakere – Bütün Yollar Müzakere Masasına Çıkıyor”.Haravgi: “Türkiye’ye Yaptırım Var Ancak Şimdi Değil”.