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Avrupa Komisyonu’nun Hukuk Devleti Raporunda Güney Kıbrıs’a İlişkin İfadeler

Avrupa Birliği Komisyonu’nun dün yayımladığı hukuk devletine ilişkin raporda Güney Kıbrıs ile alakalı ifadelerin de yer aldığı belirtildi. 

01 Ekim 2020 Perşembe 14:49
Avrupa Komisyonu’nun Hukuk Devleti Raporunda Güney Kıbrıs’a İlişkin İfadeler
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 Avrupa Birliği Komisyonu’nun dün yayımladığı hukuk devletine ilişkin raporda Güney Kıbrıs ile alakalı ifadelerin de yer aldığı belirtildi. 
Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun hukuk devletine ilişkin raporuna geniş şekilde yer verirken Güney Kıbrıs ile ilgili kısımda pasaportlara ilişkin ifadenin yer almadığına da dikkati çekti. 
Habere göre raporda, Güney Kıbrısla ilgili olarak, yolsuzluk, basın özgürlüğü,  adaletin dağıtılması gibi konulardan söz edildi. 

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Raporda, dolandırıcılık konularının araştırılmasında Güney Kıbrıs’ın bazı ileri adımları attığından söz edilirken bunun önlenmesine ilişkin temel yasanın askıda olduğu ifade edildi. 
Basın özgürlüğü konusunda ise Yayın Yüksek Kurulu’nun bağımsızlığı konusunda bazı soru işaretleri gündeme getirilirken internet gazeteciliği ve yazılı basın sektörlerindeki mülkiyet şeffaflığını garanti altına çerçevenin bulunmadığına da dikkat çekildi. 


 

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Son Güncelleme: 01.10.2020 14:59
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu
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