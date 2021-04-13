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Avrupa Komisyonu’nun hellimi tescili Rum basınında

Avrupa Komisyonu tarafından, hellimin( halloumi/hellim)   “Menşe İsmi Korumalı Ürün”(P.O.P) olarak tescil edilmesiyle ilgili haberler Rum basınında geniş yer aldı.

13 Nisan 2021 Salı 11:30
Avrupa Komisyonu’nun hellimi tescili Rum basınında
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Fileleftheros gazetesi “Hellim, Komisyon Damgasıyla P.O.P” başlığı altında Avrupa Komisyonu’nun, hellimi “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescil ettiğini, böylelikle ürünün, taklit edilmesinin ve kötüye kullanılmasının engellendiğini yazdı.
Gazete haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, hellimin Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ihraç edilmesini öngören düzenlemeyi de onayladığı belirtildi.
Kıbrıs Türk toplumundaki üreticilerin işini kolaylaştırmak için, üretilecek peynir ve sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarını karşılaması şartıyla, ürünün Yeşil Hat üzerinden ihracına olanak tanıyan düzenlemenin onaylandığını belirten gazete, bugün AB resmi gazetesinde yayımlanacak düzenlemenin 3 Mayıs itibarıyla geçerli olacağını ve uygulamanın 1 Ekim 2021’de başlayacağını yazdı.


KADİS 
Rum Tarım, Doğal Kaynaklar Bakanı Kostas Kadis, hellim tescili konusunda yaptığı açıklamada bunu, önemli ve tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi. 
Fileleftheros gazetesine göre, Kadis, hellim tescilinin ayrıca gerek bu nesil, gerekse gelecek nesiller için mükemmel bir yatırım olduğuna da dikkat çekti. 
Kadis, hellimin, Kıbrıs’ta üretilen basit bir peynir olarak addedilmesinin sona ermesine bağlı olarak bugünün Türk, Rum, tüm Kıbrıslı üreticiler için çok önemli bir gün olduğunu ifade etti.
Rum Başsavcı Yorgos Savvidis ise yaptığı açıklamada, hellim tescili için Hukuk Dairesi’nde çalışan herkesi sarf ettikleri çabalardan dolayı tebrik etti.

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AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu da açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun yıllardır süren sıkı bir çalışmanın ardından tarihi bir karar verdiğini söyledi. 
Kiriakidu, tüm AB üyesi ülkelerin onayıyla sadece Kıbrıs’ın milli ürününün değil, gıda güvenliği için yüksek öneme sahip sıkı AB sağlık normlarının da korunduğunu belirtti. 
Kiriakidu açıklamasında ayrıca Kıbrıs’taki iki toplumun, ülkenin yeniden birleşmesine kadar,  mevcut kararın ekonomik faydalarından yararlanabileceğini de söyledi. 


DİĞER HABER BAŞLIKLARI 
Politis “Hallumi, Sonraki Hamleler” başlığıyla verdiği konuyla ilgili haberde, iki toplumdaki hayvancılık ve peynir üretiminin, hellimin P.O.P olarak tescil edilmesine resmen uymaya çağrıldığını yazdı.
Gazete ayrıca, bir sonraki adımların hellim prototipinde değişiklik ve Kıbrıs Türk tarafının olası 5 yıllık geçiş süreci talep etmesinin olabileceğinden söz etti. 
Haber Haravgi’de “Halloumi/hellim” Resmen Tescil Edildi-AB’nin Bütününde Taklit Edilmesi ve Kötüye Kullanılmasından Korundu”, Alithia’da ise “Hellim P.O.P Mührüyle” başlıklarıyla yer aldı.

 

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Son Güncelleme: 13.04.2021 12:19
Anahtar Kelimeler:
Hellim TesciliAB
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