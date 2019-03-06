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Avrupa Komisyonu: “Hellim dosyasıyla ilgili itirazları incelemeye devam ediyoruz”

Avrupa Komisyonu: “Hellim dosyasıyla ilgili itirazları incelemeye devam ediyoruz”

06 Mart 2019 Çarşamba 09:11
Avrupa Komisyonu: “Hellim dosyasıyla ilgili itirazları incelemeye devam ediyoruz”

Avrupa Komisyonu’ndan, DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Kostas Mavridis’in, hellim dosyasıyla ilgili itirazların incelenmesinin çoktan sona erdiğine dair önceki günkü açıklamasına yalanlama geldi.
Haravgi gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun Sözcüsü Daniel Rosario’nun dün, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuyla ilgili açıklama yaparak, hellim dosyasının şu anda itirazların incelenmesi aşamasında bulunduğunu ve hiçbir AP milletvekilinin, Komisyon’un prosedürlerinin ne zaman biteceğini veya bittiğini açıklamaya yetkisi bulunmadığını söylediğini yazdı.
Haberde, AB’nin politikasının “Her şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, hiçbir şeyde anlaşmaya varılmış sayılamayacağı” olduğu kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 06.03.2019 12:28
Anahtar Kelimeler:
Hellim
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