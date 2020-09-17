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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’den Açıklamalar

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in Avrupa Parlamentosu’nda dün yapmış olduğu “altın pasaportlarla” ilgili açıklamalar Rum basınında da yer aldı.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:08
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’den Açıklamalar
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 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in Avrupa Parlamentosu’nda dün yapmış olduğu “altın pasaportlarla” ilgili açıklamalar Rum basınında da yer aldı.
Politis gazetesi, “Kıbrıs’taki Vatandaşlıklar Konusunda Von Der Leyen’den Açık Eleştiriler-Avrupa Değerleri ve Pasaportları Satılık Değil”  başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu Ursula Von Der Leyen’in, Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığında verilen ve altın pasaportlar olarak addedilen vatandaşlıklara atıfta bulunan açıklamalar yaptığını yazdı.
Gazete Von Der Leyen’in isim bazında Güney Kıbrıs’tan söz etmediğini ancak Güney Kıbrıs’ın fotoğrafını çektiğine şüphe bulunmadığını belirtirken, pasaportlarla ilgili tavsiyelerin üç ülkeye, Güney Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan’a, yapıldığını yazdı.

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Habere göre hukuk devletinden bahseden Von Der Leyen, bu yöndeki ihlallere hoşgörü gösterilemeyeceğini, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ya da altın pasaportların satılması söz konusu olsun, hukukun üstünlüğünün, Avrupa değerlerinin satılık olmadığını ifade etti. 
Haravgi gazetesi ilgili haberi “Komisyon Başkanı: “Altın” Pasaportlar İçin Sert Mesaj” başlığıyla duyurdu.

 
 

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Son Güncelleme: 17.09.2020 11:33
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen
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