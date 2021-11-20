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Atina’daki dörtlü zirveden barış ve güvenlik vurgusu çıktı

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve Fransa Dışişleri Bakanlarının dün Atina’da gerçekleştirdikleri dörtlü zirveden “barış ve güvenliğe öncelik verilmesi” kararı çıktı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:30
Atina’daki dörtlü zirveden barış ve güvenlik vurgusu çıktı

Fileleftheros gazetesi: “Barış’a Öncelik” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve Fransa Dışişleri Bakanlarının dün Atina’da biraraya gelerek bölgesel konular ve ortak sorunları ele aldıklarını yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Lives Le Drian’ın dün gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki barışı ve istikrarı etkileyen birçok sorun çerçevesinde yaşanan son gelişmelerin ele alındığının vurgulandığını yazdı.
Açıklamada özetle, dört ülke arasında, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna dayalı mükemmel düzeydeki ilişkilere dikkat çekilirken enerji, iklim değişikliği, Korona salgınıyla mücadele ve göç konularında işbirliğinin güçlendirilmesinin yollarının da ele alındığı vurgulandı.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın açıklamasında “dört ülkenin de bölgede ortak sorunları ancak işbirliği, güvenlik ve barış koşulların yaratılması adına da ortak vizyonları olduğunu” ifade etti.
Hristodulidis, toplantı çerçevesinde muhataplarını, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini belirtirken Kıbrıs sorununa ilişkin de bilgi aktardığını söyledi.
Dört ülkenin işbirliğinin başka hiçbir ülkeyi dışarda bırakmak gibi bir hedefi olmadığını da savunan Hristodulidis, kaçak mülteci sorunu konusunda ise, sorunu kendi çıkarları için kullanan ülkelere kıyasla Mısır’ın sürdürdüğü sorumlu tavra vurgu yaptı.

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Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Yunanistan, Kıbrıs, Mısır ve Fransa Dörtlü Zirvesinin Yönü Stratejik” başlığı altında verirken, Mısır, Fransa ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Şukri, Le Drian ve Dendias’ın da zirve sonrasındaki açıklamalarına geniş yer verdi.
Habere göre Dendias ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, dörtlü zirvenin bir Türkiye karşıtı zirve olmadığını, buna karşın Ege, Doğu Akdeniz ve Libya’da karşılaşılan tüm kışkırtmaların ortak isminin Türkiye olduğu iddiasında bulundu.
Konuşmasında bilindik tezlerini yineleyen Dendias, bir gün Türkiye’nin de işbirliği zirvelerinde yer aldığını görmeyi umut ettiğini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve Fransız mevkidaşı Le Drian ise yaptıkları açıklamalarda; “mevcut fikir birliklerinin zirvede yeniden vurgulandığını” ifade ettiler.

 

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Son Güncelleme: 20.11.2021 12:53
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