Atina’da “Dostluk ve İşbirliği Forumu” için çok taraflı konferans

Alithia’ya göre, forumda, katılımcı ülkelerin bölgede güvenlik, barış, istikrar ve kalkınma ihtiyacına dair ortak algıları çerçevesinde çok taraflı işbirliği konuları ele alınacak. Forumda ayrıca Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorunu da görüşülecek.

Forum sonunda katılımcı ülkeler tarafından yayımlanacak ortak açıklamada “Kıbrıs sorununun iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözülmesi gereğine” atıf yapmaları ve işbirliği mesajı vermelerinin beklendiği kaydedildi.

Haravgi ise “Dostluk ve İşbirliği Forumu”nun Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır üçlü oluşumunun bir uzantısı olduğunu ve bölgedeki diyalog, işbirliği ve iyi komşuluğun güçlendirilmesi hedefini taşıdığını yazdı.

Habere göre, foruma, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve “diğerleri” katılacak, katılımcıların bugün netleşmesi ve organizatörler tarafından resmen açıklaması bekleniyor.

Koronavirüs sonrası dönem, ekonominin taşımacılık, turizm, dijital ekonomi ve eğitim gibi çeşitli alanları ile ilgilenmek üzere kurumsallaştırılması hedeflenen Forum’un, etkin sonuçlar verebilmesi için periyodik görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Haberde, bu forumun, “bölge ülkelerinin diğer kurumsallaşmış görüşmelerinin devamı ve hatta Dışişleri bakanlarının Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği’ne dair uzun soluklu hedefe yönelik bir adım olarak da görülebileceğine” dikkat çekildi, Biden başkanlığındaki ABD’nin bu Forum’a herhangi bir destek belirtip belirtmeyeceğinin de merakla beklendiği vurgulandı.



