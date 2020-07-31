RUM BAŞKANLIK SARAYI, DENDİAS’IN “KIBRIS BAĞIMSIZ DEVLET, BİZE HİÇ İHTİYACI YOK” AÇIKLAMASINDAN HOŞNUT DEĞİL

ANASTASİADİS MİÇOTAKİS İLE, HRİSTODULİDİS DENDİAS İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Lefkoşa, 31 Temmuz 20 (.): Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Türkiye tarafından ilan edilen Navtex’te belirtilen bölgeye (Greko Burnu açıklarına) dün sabah ulaştı.

Rum yönetimi, Barbaros için bağlanan bölgenin, “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde olduğu, 2, 3 ve 13 numaralı parselleri de kapsadığı” iddiasıyla yine karşı-navtex ilan etti.

Politis, “diplomatik ve siyasi düzeyde sırtını AB’deki ortaklarına ve Rusya gibi dostlarına dayamaya çalışan” Rum yönetiminin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bir söyleşide söylediklerinden “alenen açıklayamasa da bariz rahatsızlık duyduğunu” haber verdi.

“HRİSTODULİDİS YETKİN, ANASTASİADİS DENEYİMLİ, KIBRIS BAĞIMSIZ DEVLET”

Haberi “Atina’nın Mesafeli Olmasından Hoşnutsuzluk… Barbaros Kıbrıs MEB’indeyken Türk-Yunan Diyaloğu Perspektifi” başlığıyla manşete çeken gazete, Rum ve Yunan yetkililerin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda birbirlerine destek ve eşgüdüm açıklamaları yapıyor olmalarına rağmen Rum yönetiminin Yunanistan’la ilgili hoşnutsuzluğu bulunduğuna dikkat çekti.

“Bilgi sahibi kaynakların” adres gösterildiği haberde, Rum yönetiminin, Dendias’ın bir söyleşide, Türkiye’nin sözde “Rum MEB’indeki” faaliyetleri konusunda –Ankara ile Türk-Yunan ilişkilerine dair diyalog başlatma çabaları bağlamında- söyledikleri konusunda “hoşnutsuzluk belirtemiyor olsa da bariz hoşnutsuzluk içerisinde olduğu” kaydedildi.

Gazeteye göre Rum yönetimi, Dendias’ın sarf ettiği, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bize hiç ihtiyacı yok. Dengim Sayın Hristodulidis yetkin bir bakandır, Başkan Anastasiadis deneyimli politikacıdır… Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız devlettir. Yunanistan’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını kullanmasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yerine geçme hakkı yoktur, geçmemelidir” sözlerinin özellikle ikinci bölümünü “çok büyük bir tuzak” görüyor.

“AB’NİN TAVRINDAN DA HOŞNUT DEĞİL”

Gazete “Bu açıklama, özellikle ikinci ayağı, doğrudur ve özellikle de, Kıbrıs hükümetinden başka kimsenin Kıbrıs Cumhuriyeti adına konuşamayacağı veya müzakere edemeyeceği Başkanlığın da tezidir. Ancak perde gerisinde, Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumaları sürerken Atina’nın Ankara ile Türk-Yunan ilişkilerine dair diyalog başlatması ihtimalinden kaygı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Rum Başkanlık Sarayı’nın ayrıca, “AB Yunanistan için derhal ve etkin hareket ederken Kıbrıs örneğinde bunu yapmamasından” da hoşnut olmadığına işaret eden gazete, AB’den Rum yönetimine, KKTC’deki cumhurbaşkanı seçiminden sonra “Kıbrıs’ta da, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik diyalog başlaması gerektiği” mesajı verildiğini yazdı.

“LAFTAN ANLAMIYOR”

Fileleftheros “Laftan Anlamıyor… Uluslararası Müdahalelere Rağmen Türkiye Meydan Okumaya Devam Ediyor” başlıklı haberinde “Avrupa ve Amerika unsurundan gelen müdahalelerin Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Ege’deki meydan okumalarına son vermeye ikna etme konusunda etkin olmuyor görünüyor” vurgusunu yaptı.

Rum yönetiminin diplomatik ve siyasi düzeyde sırtını, AB’deki ortaklarına ve Rusya gibi dostlarına dayamaya çalıştığını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Almanya Dışişleri Bakanı başta olmak üzere AB’li denkleri ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Alithia “ ‘Barbaros’ Greko Burnu Açıklarında… Türkiye’den Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Baskı Uygulama Taktiği” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye ile başa çıkabilmek için hareketlerini koordine etmeye çalıştığını yazdı.

TÜRKİYE BARBAROS’LA RUM YÖNETİMİNE “BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞIYOR”

Gazete, Türkiye’nin, Barbaros’u bölgeye göndererek, hidrokarbonların yönetilmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafı ile eşit şartlarda diyaloğa girmesi ve Kıbrıs sorununa dair olası müzakerelerde avantaj kazanmak için Rum yönetimine “baskı uygulamaya çalıştığını” savundu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “baskı altında diyaloğa girmem söz konusu değil” dediğini hatırlattı.

Gazete, Türkiye’nin “aynı taktiği”, Yunanistan’ı “iki ülkenin Ege’deki anlaşmazlıklarını kendi (Türkiye’nin) şartları ile görüşmeye zorlamak” için Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile uyguladığını savundu.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Barbaros’un Doğu Akdeniz’e açılmasını eleştirdiği dünkü açıklamasında, sabah Rum dengi Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştüklerini belirterek Yunanistan’ın Rum yönetimine, istediği her düzeyde destek vereceğini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog başlama ihtimali sorulduğunda “iki taraf henüz o noktaya gelmedi. Yunanistan’ın Türkiye ile tek anlaşmazlığı, kıta sahanlığı ve MEB’tir. İki ülke bu anlaşmazlığı görüşebilir, anlaşmaya varamazsa, Lahey Adalet Divanı’na gider” cevabını verdi.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Anastaiadis’in de dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine tepkilerini koordine etmek maksadıyla telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi, detay verilmedi.

(ŞA/ÖK)