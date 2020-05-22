“astromerit” Sınır Kapısından Ambulans Geçişine İzin Vermeyen Kıbrıslı Rum Polisler İçin Cezai Soruşturma

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : “Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından, Aşağı Pirgo sakini bir Kıbrıslı Rum hastanın içinde bulunduğu ambulansın geçişine izin vermeyen Kıbrıslı Rum polisler hakkında cezai soruşturma yapılmasına karar verildi.

Fileleftheros gazetesi, 21 Mart 2020’de meydana gelen olayda, kalp krizi geçiren 49 yaşındaki bir hastanın içinde bulunduğu ve de “Astromerit” (Bostancı) sınır kapısı üzerinden Güney Lefkoşa’ya geçmek isteyen ambulansa, geçiş izni verilmediğini, ambulansın bir saatlik gecikmenin ardından geçişine izin verildiğini ardından ise hastanın Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde tedavi altına alındığını anımsattı.



Gazete Polise Karşı Şikayet ve İddialar Bağımsız Birimi’nin, bu olay üzerine o gece sınır kapısında görevli bulunan polisler hakkında cezai soruşturma yapılması amacıyla sorgu memurları atadığını yazdı.

(FK/ŞEB)

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