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Astrazeneca aşısının ikinci dozunun süresi kısaltılıyor

Güney Kıbrıs’ta aşı programının, özelde çalışan hekimler tarafından da aşılamanın uygulamaya konmasının ardından hızlandığı ve 2 özel hastanenin de aşılama faaliyetleri için imkanlarını Rum Sağlık Bakanlığı’na sunduğu bildirildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 12:30
Astrazeneca aşısının ikinci dozunun süresi kısaltılıyor
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Güney Kıbrıs’ta aşı programının, özelde çalışan hekimler tarafından da aşılamanın uygulamaya konmasının ardından hızlandığı ve 2 özel hastanenin de aşılama faaliyetleri için imkanlarını Rum Sağlık Bakanlığı’na sunduğu bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, özelde çalışan 41 hekimin AstraZeneca aşısı yapma yetkisi için başvurduğunu, hekimlerin devletten aşı başında 10 Euro alacaklarını belirtirken, bazı hekimlerin alacakları bu parayı bağışlayacaklarını duyurduklarını de aktardı.
Aşı kapasitesinin günlük 14 bine, haftalık ise 75-85 bine yükseldiği belirtilen haberde, uluslararası çalışmaların incelenmesi sonrasında ise AstraZeneca aşısının, daha önce 12 hafta sonra yapılan ikinci dozunun erkene alınarak 8 haftaya düşürülmesi kararının alındığı vurgulandı.


760 YENİ VAKA, 2 VEFAT
Öte yandan gazete, bir diğer haberinde, dün Güney Kıbrıs’ta 760 yeni vaka tespit edildiğini, ölenlerden birinin ilk doz aşısını olan 82 yaşındaki bir kadın, ikincisinin ise aşı olmamış 86 yaşındaki bir erkek olduğunu yazdı.

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Dünkü kayıplarla toplam ölüm sayısı 303’e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 63 bin 720’ye yükseldi.
Güney Kıbrıs’taki hastanelerde, 73’ü kritik durumda olan 292 kişi tedavi görüyor.

    
 

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Son Güncelleme: 28.04.2021 15:25
Anahtar Kelimeler:
Astrazeneca Aşısının Ikinci Dozu
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