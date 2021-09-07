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Askerlik yapmayanların silah ruhsatları iptal ediliyor

Güney Kıbrıs'ta, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik görevini yapmayan kişilerin silah ruhsatları iptal ediliyor.

07 Eylül 2021 Salı 12:15
Askerlik yapmayanların silah ruhsatları iptal ediliyor

İlgili mevzuatın geçtiğimiz Şubat ayında Meclis’te değiştirilmesiyle, askerlik görevini yapmayanlara veya ruhsal hastalıkları yüzünden askerlik görevlerini erteleyenlere silah bulundurma ruhsatı verilmeyeceğini veya bunun yenilenmeyeceğini yazan Politis gazetesi, Rum polisinin yasayı uygulamaya çağrıldığını, Polis Genel Genel Müdürü’nün de geçmiş yıllara bakarak silah bulundurma ruhsatlarını iptal edebileceğini belirtti.

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Bu gelişmenin kesinlikle mantıklı görüldüğünü, çünkü akıl hastalığı olan bir kişinin silah taşımaması gerektiğini yazan gazete, ancak bunca yıldır buna izin verildiğine işaret etti.

Gazete, son yıllarda uygulanan önlemler sayesinde, ruhsal hastalığı bulunan asker adaylarının sayısının oldukça azaldığını ekledi.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 12:41
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