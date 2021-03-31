Aşı yaptıran yolcular 1 Nisan itibarıyla Güney Kıbrıs’a karantinasız ve testsiz girebilecek

Rum haber kaynaklarına göre Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan karar Rum Taşımacılık Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre koronavirüs aşısı yaptırmış ve Güney Kıbrıs'a varışlarında kendilerine Rum yönetimi tarafından verilecek aşı belgesi olan bütün yolcuların, geldikleri ülkeye bakılmaksızın Güney Kıbrıs'a girişlerinde, zorunlu karantinadan ve PCR testi zorunluluğundan muaf tutulacak.
Rum yönetiminin aşı belgesine sahip olan yolcuların, yukarıda belirtilen platformdaki elektronik başvuru formunu doldurmaktan muaf olmayacakları bilgisi de verildi.