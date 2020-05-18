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Aşağı Pirgo Muhtarı ambulans geçişlerinin engellenmesinden şikayetçi

“Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo) muhtarı Nikos Kelanthus, Güney Lefkoşa’daki Genel Hastaneye hasta taşıyan ambulanslara, sınır kapılarından geçişlerde BM refakati şartının konulmasından şikayet etti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:52
Aşağı Pirgo Muhtarı ambulans geçişlerinin engellenmesinden şikayetçi
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Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo) muhtarı Nikos Kelanthus, Güney Lefkoşa’daki Genel Hastaneye hasta taşıyan ambulanslara, sınır kapılarından geçişlerde BM refakati şartının konulmasından şikayet etti.

Haravgi gazetesi, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’un Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, önceki gün Güney Lefkoşa’daki Genel Hastane’ye götürülmesi gereken bir hastanın sınır kapısından geçişinde yaşanan olaya değindiği ve ambulansa BM refakati olmadığı için geçiş izni verilmediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kleanthus, önceki gün köyden hasta taşıyan bir ambulansın “Zodya” (Bostancı) sınır kapısına vardığını ancak yol barikatındaki bir arıza bahane edilerek ambulansın Lefkoşa’da Metehan sınır kapısına yönlendirildiğini belirterek, Metehan sınır kapısında ise hastanın, kimlik kartının yanında olmaması sebebiyle ambulansın geçişine izin verilmediğini iddia etti.

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Kleanthus, ambulansın yeniden Bostancı sınır kapısına döndüğünü ve üç saatlik bir beklemenin ardından, ara yollardan Güney’e geçiş yapabildiğini belirtti.

Kleanthus, dün yaşanan bir diğer olayda ise, ambulansın geçişine, bundan böyle BM refakati gerekli olduğu belirtilerek geçiş izini verilmediğini ifade etti.

Bunun üzerine, acil hasta taşıyan ambulansın geri dönerek Baf üzerinden Güney Lefkoşa’ya gitmek zorunda kaldığını belirten Kleanthus, Kıbrıs Rum tarafının bu tutumundan büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.

Kleanthus, KKTC’de yaşanan yangında Kıbrıs Rum tarafının helikopter gönderdiğini, ambulansların da bu çerçevede muamele görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 18.05.2020 12:11
Anahtar Kelimeler:
Ambulans Geçişlerinin EngellenmesiAşağı Pirgo Muhtarı
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