Arkeologlar Ara Bölgedeki Eserler Konusunda Liderlere Çağrıda Bulundu



Lefkoşa, 17 Mart 19 : Rum Arkeologlar Derneği, Yeşil Hat içerisinde ve genel anlamda KKTC’de bulunan tarihi eser ve kalıntıların durumunda endişe duydukları ifade ederek liderlere çağrıda bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Arkeologlar Derneği’nin, arkeolojik ve tarihi öneme sahip tüm bina ve yerlerin korunması için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulunduklarını yazdılar.

Derneğin açıklamasında, KKTC’deki tarihi yapıların durumunun kötü olduğu iddialarına yer verilerek bir an önce önlem alınması çağrısında bulunuldu.

(SB/HÖ)