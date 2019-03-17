Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.023
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2630
EURO
6.1802
Yenierenköy’de uyuşturucu
YENİERENKÖY’DE UYUŞTURUCU
Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı
ARAÇDA UYUŞTURUCU
Bilgi için polise gitti tutuklandı
BİLGİ İÇİN POLİSE GİTTİ TUTUKLANDI
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Son Dakika
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR!
banner306
Flaş Haber
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Kapat

Arkeologlar Ara Bölgedeki Eserler Konusunda Liderlere Çağrıda Bulundu

Lefkoşa, 17 Mart 19 : Rum Arkeologlar Derneği, Yeşil Hat içerisinde ve genel anlamda KKTC’de bulunan tarihi eser ve kalıntıların durumunda endişe duydukları ifade ederek liderlere çağrıda bulundu.

Arkeologlar Ara Bölgedeki Eserler Konusunda Liderlere Çağrıda Bulundu

Lefkoşa, 17 Mart 19 : Rum Arkeologlar Derneği, Yeşil Hat içerisinde ve genel anlamda KKTC’de bulunan tarihi eser ve kalıntıların durumunda endişe duydukları ifade ederek liderlere çağrıda bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 11:46
Arkeologlar Ara Bölgedeki Eserler Konusunda Liderlere Çağrıda Bulundu


Lefkoşa, 17 Mart 19 : Rum Arkeologlar Derneği, Yeşil Hat içerisinde ve genel anlamda KKTC’de bulunan tarihi eser ve kalıntıların durumunda endişe duydukları ifade ederek liderlere çağrıda bulundu.
Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Arkeologlar Derneği’nin, arkeolojik ve tarihi öneme sahip tüm bina ve yerlerin korunması için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulunduklarını yazdılar.
Derneğin açıklamasında, KKTC’deki tarihi yapıların durumunun kötü olduğu iddialarına yer verilerek bir an önce önlem alınması çağrısında bulunuldu.
(SB/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hidrokarbonlar İçin Ab’da “kafa Kafaya Çarpışma”
Hidrokarbonlar İçin Ab’da “kafa Kafaya Çarpışma”
Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”
Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”
Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”
Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”
Rmmo İçin Yeni Silah Sistemleri Alımı
Rmmo İçin Yeni Silah Sistemleri Alımı
Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan üçlü zirvesinde Türkiye’ye güçlü mesaj verilecek iddiası
Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan üçlü zirvesinde Türkiye’ye güçlü mesaj verilecek iddiası
Cumhurbaşkanı Akıncı “Kathimerini” gazetesine konuştu
Cumhurbaşkanı Akıncı “Kathimerini” gazetesine konuştu
RMMO için yeni silah sistemleri alımı
RMMO için yeni silah sistemleri alımı
PIK bütçesi geçmedi kurum parasız kaldı
PIK bütçesi geçmedi kurum parasız kaldı
Rum Gazeteleri “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle Bugün Yayımlanmadı
Rum Gazeteleri “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle Bugün Yayımlanmadı
Rum Gazeteleri Yarın “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle YayınlanmayacaΚ
Rum Gazeteleri Yarın “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle YayınlanmayacaΚ

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim