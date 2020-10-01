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Ara Bölgede Çadır Kuran İranlı

Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Omid Tootian isimli İranlının, Rum Yönetimi makamlarının siyasi sığınma başvurusunda bulunmak için Güney Kıbrıs’a girişine izin vermemesi nedeniyle Ledra Palace bölgesindeki ara bölgede çadır kurduğu belirtildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:49
Ara Bölgede Çadır Kuran İranlı
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Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Omid Tootian isimli İranlının, Rum Yönetimi makamlarının siyasi sığınma başvurusunda bulunmak için Güney Kıbrıs’a girişine izin vermemesi nedeniyle Ledra Palace bölgesindeki ara bölgede çadır kurduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi,, Omid Tootian’ın ülkesinde şarkıcı ve besteci olarak bilindiğini, hükümet karşıtı yazdığı şarkıları nedeniyle kovuşturma korkusu ile 4 yıl önce ülkesinden ayrıldığını yazdı.

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Gazete İranlının, ilk önce Türkiye’ye  sığındığını daha sonra ise Ercan Havalimanı üzerinden ülkeye geldiğini belirtti. 

Habere göre İranlı yaptığı açıklamada,  Güney Kıbrıs’a geçme çabalarına karşın bunun Rum polisi tarafından  ret edildiğini, başka seçeneğinin olmadığını, dönmesi halinde Türkiye’ye ardından ise İran’a sınır dışı edilmekten de korktuğunu söyledi.

(FK/ŞEB)

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