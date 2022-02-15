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Ara bölgede bulunan kız çocuğunun ikiz kardeşi de aranıyor

Rum polisi ve BM’nin, bugün sabah ara bölgede tespit edilen  kız çocuğunun yine kız olan ikiz kardeşinin de bulunması için helikopter yardımıyla ara bölgede ve Güney Kıbrıs’ta yoğun araştırma yaptığı belirtildi.

15 Şubat 2022 Salı 13:30
Ara bölgede bulunan kız çocuğunun ikiz kardeşi de aranıyor

Rum Haber Ajansı’na açıklama yapan Polis Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Hristos Andreu, sabah 4 civarında, BM yetkililerinin gerçekleştirildiği devriye sırasında eski “Piroi”(Gaziler)-Larnaka yolunda, ara bölge içerisinde yanında refakatçisi olmayan 3 (bazı kaynaklar çocuğun yaşını 4 verdi)yaşındaki bir kız çocuğunun tespit edildiği bilgisini aldıklarını söyledi.  

Polislerin, küçük kızı teslim alarak “Athienu”(Kiracıköy) karakoluna götürdüklerini söyleyen Andreu, olayın hemen ardından,  bakımını üstlenen Sosyal Hizmetler Dairesi’ne haber verildiğini, çocuğun aynı zamanda sağlık durumunu tespit etmek için Larnaka Genel Hastanesi’ne de götürüldüğünü belirtti.

Çocuğun ailesinin, Asya kökenli olduğunu ve KKTC’de yaşadığını ileri süren Andreu, polisin araştırmasından, bahse konu ailenin, dün KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığını ancak başarmadığının tespit edildiğini savundu.

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Andreu, ailenin geçmeye çalışırken çocuklardan birinin, hangi koşullarda olduğu henüz belirlenemeyen şekilde, ara bölgeye ulaşmayı başardığını, çocuklardan diğerinin ise henüz belirlenemediğini ve bulunması için araştırmaların yürütüldüğünü ifade etti.

UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique ise yaptığı açıklamada, ara bölgede kaybolan kız çocuğunun bulunması için polisin araştırmalarına destek verdiklerini söyledi.

Rum Sosyal Hizmetler Dairesi ise açıklamasında, ilgili protokollerin devreye sokulduğunu ve çocuğun koruma altına alındığını belirtti.  

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Son Güncelleme: 15.02.2022 13:41
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