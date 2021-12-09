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Apostolos Andreas’ta din adamları arasında yetki kavgası

Dipkarpaz’da yaşayan Rumlar arasında, Apostolos Andreas Manastırı başkeşişi ile “Karpaz Piskoposu” arasındaki yetki kavgası nedeniyle kargaşa yaşandığı bildirildi.

09 Aralık 2021 Perşembe 11:50
Apostolos Andreas’ta din adamları arasında yetki kavgası

Fileleftheros, “Karpaz Piskoposu” Hristoforos’un, başkeşiş Yorgos Hristodulu’dan Apostolos Andreas Yortusu öncesi 29 Kasım’da düzenlenen akşam ayininde taktığı papaz atkısını çıkarmasını emrettiğini, bu nedenle başkeşişin, 30 Kasım’daki ana ayine papaz atkısı olmadan katıldığını yazdı.

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Hristoforos’un, Hristodulu’nun 30 Kasım’daki ana ayine katılmaması için KKTC polisinden müdahale etmesini istediği ancak polisin, meselenin polisi ilgilendirmeyip Hristoforos ile Hristodulu arasında olduğunu söyleyerek müdahale etmediğini anlatan bölge sakini Rumların Hristodulu’yu çok sevdikleri için durumdan rahatız oldukları kaydedildi.

Bölge sakini Rumlar, Piskopos Hristoforos’un, Yorgos Hristodulu’nun Apostolos Andreas Papazı Zaharia’nın yanında ayine katılmasına baştan beridir karşı çıktığını, çünkü Hristoforos’un Hristodulu’nun yerine kontrol edebileceği kendi adamını getirmek istediğini söylüyor.

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Son Güncelleme: 09.12.2021 12:54
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