banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101843
ALTIN
276.905
DOLAR
5.7652
STERLİN
7.1277
EURO
6.3466
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
THY’den öğrenci indirimi
THY’DEN ÖĞRENCİ İNDİRİMİ
Döviz kurları
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Suçlarını kabul ettiler
Kapat

Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyonunun devamı geliyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ikinci ve üçüncü safhasının başlatılmasına ilişkin prosedürün tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyonunun devamı geliyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ikinci ve üçüncü safhasının başlatılmasına ilişkin prosedürün tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 07:56
Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyonunun devamı geliyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ikinci ve üçüncü safhasının başlatılmasına ilişkin prosedürün tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

banner317
Alithia gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Hacıdimitriu, KKTC Bakanlar Kurulu’nun restorasyon çalışmalarının ikinci safhası için ihaleye çıkılması kararı almasının ardından, Kıbrıslı Türk ve Rum müteahhit şirketleri konsorsiyumunun, manastır içerisindeki ortaçağ şapeli, manastır çevresi ve bitişikteki binanın desteklenmesi çalışmalarında ilerleyebilmesinin yolunun açıldığını kaydetti.

Habere göre Hacıdimitriu, çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 11.09.2019 12:47
Anahtar Kelimeler:
Apostolos Andreas Manastırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defa’nın Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İçin Seçtiği Öneriye İtiraz Olmadı
Defa’nın Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İçin Seçtiği Öneriye İtiraz Olmadı
Mavroyannis’ten Kıbrıs konusunda açıklamalar
Mavroyannis’ten Kıbrıs konusunda açıklamalar
Anastasiadis Yunanistan’da
Anastasiadis Yunanistan’da
Güney Kıbrıs Kazakistan İle İşbirliğini Geliştirmek İstiyor
Güney Kıbrıs Kazakistan İle İşbirliğini Geliştirmek İstiyor
Uluslararası ödüllü Dijital Emlak Satış Platformu Güney Kıbrıs’ta
Uluslararası ödüllü Dijital Emlak Satış Platformu Güney Kıbrıs’ta
Avrupa Yatırım Bankası’ndan Rum Yönetimi’ne 170 milyon Euro kredi
Avrupa Yatırım Bankası’ndan Rum Yönetimi’ne 170 milyon Euro kredi
Neofitu’dan Çavuşoğlu’na yanıt
Neofitu’dan Çavuşoğlu’na yanıt
Çinlilerle 30 milyon Euro’luk anlaşma
Çinlilerle 30 milyon Euro’luk anlaşma
Rum Savunma Bakanı Angelidis RMMO ile ilgili açıklamalarda bulundu
Rum Savunma Bakanı Angelidis RMMO ile ilgili açıklamalarda bulundu
Yunan Meclis Başkanı Geliyor
Yunan Meclis Başkanı Geliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim