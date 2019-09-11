Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyonunun devamı geliyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ikinci ve üçüncü safhasının başlatılmasına ilişkin prosedürün tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Hacıdimitriu, KKTC Bakanlar Kurulu’nun restorasyon çalışmalarının ikinci safhası için ihaleye çıkılması kararı almasının ardından, Kıbrıslı Türk ve Rum müteahhit şirketleri konsorsiyumunun, manastır içerisindeki ortaçağ şapeli, manastır çevresi ve bitişikteki binanın desteklenmesi çalışmalarında ilerleyebilmesinin yolunun açıldığını kaydetti.

Habere göre Hacıdimitriu, çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.