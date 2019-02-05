AP’nin Türkiye’yle ilgili raporu çerçevesindeki değişiklik önerileri



Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’yle ilgili raporu çerçevesinde ele alınmakta olan “uzlaşmacı” değişiklik önerileri taslağının, Rum kesimi açısından “çifte tokat” teşkil ettiği ifade edildi.



“Avrupa Parlamentosu’nda Çifte Tokat” başlıklı haberinde, şekillenmekte olan uzlaşmacı değişiklik önerilerinin “mağduru ve faili eşitlediğini” yazan Fileleftheros gazetesi, öte yandan “ilgili tüm tarafların Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin taahhütte ve katkıda bulunmaya çağrıldığına” işaret etti.



Buna paralel olarak, AP Türkiye raportörü, Sosyalist grup üyesi Kati Piri’nin, Yeşiller grubunun önerisini tam anlamıyla benimsediği ve değişiklik önerilerinin içerisine, müzakerelerin yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak, Kıbrıslı Türklerin AB normlarına uyumunun sürmesine atıfta bulunan bir ifade dahil ettiği de belirtildi.



Bunun ise Kıbrıs Rum kesimini çok kızdıran bir şey olduğuna işaret eden gazete, bu ifadenin AB normlarının gelecekteki Kıbrıs Türk kurucu devletinde uygulanması gerektiğini vurguladığını ve bu durumda AB’ye hazırlanmak için, iki toplumlu ad hoc komitenin çalışmalarının devam etmesini kabul ettiğini belirtti.



Kıbrıs müzakereleri yapılmadığından, komitenin, çalışmalarını Lefkoşa Rum kesiminin kararıyla askıya aldığını yazan gazete, öte yandan Avrupa Parlamentosu’nun bir adım daha ileriye giderek “AB’ye tam uyum hazırlığında Kıbrıs Türk toplumuyla işbirliğinde bulunmak için çabalarını artırma taahhüdünde bulunduğunu ve Avrupa Komisyonu’nu da aynı şeyi yapmaya çağırdığını” iletti.



Haberde, değişiklik önerilerinin henüz kabul edilmediği ve Rum milletvekilleri tarafından, önümüzdeki hafta yapılacak olan oylama ışığında, Kati Piri’nin ortaya koyduğu önerilerle belirlemeye çalıştığı “kabul edilemez çerçevenin” değiştirilmesi için savaş verileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.



AP Türkiye raportörü Kati Piri’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısındaki mevcut gümrük birliği uygulanmadan, Türkiye’nin gümrük birliğinin yükseltilmesinde ısrar etmesinin de olumsuz bir şey olduğunu yazan gazete, öte yandan değişiklik önerileri metninin, 2017 yılında Crans Montana’daki süreçte varılan anlaşmaların üzerine inşa ederek, BM Genel Sekreterinin çerçevesi ve Genel Sekreterin müzakerelerin tekrarlanmasına ilişkin çağrısına işaret ettiğini de kaydetti.



Değişiklik önerileri metninin, müzakerelerin temeli ve önceki raporların temel kazanımları konusunda Lefkoşa Rum kesimini güvenceye aldığını da öne süren gazete, öte yandan değişiklik önerilerinin, Rum kesimi açısından bir kazancı daha olduğunu ve Ankara’yı Akkuyu nükleer santraliyle ilgili planlamalarına son vermeye ve aralarında Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın da bulunduğu komşu ülkelerle istişare etmeye çağırdığını ifade etti.



Habere, tartışılmakta olan değişiklik önerilerinin, Türkiye’yle katılım müzakerelerinin resmen askıya alınmasını istediği, fakat Türkiye’nin Avrupa isteklerine kapıyı kapatmadığı da eklendi.

