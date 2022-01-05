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AP’de boş kalan sandalyeyi dolduracak DİSİ’li aranıyor

DİSİ’li Avrupa Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun, Avrupa Parlamentosu’ndaki sandalyesini Kasım ayı itibarıyla bırakarak AB Sayıştaylığına atanacağı bildirildi; boş sandalyeyi DİSİ’den kimin dolduracağına dair öngörülerde bulunuldu.

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:00
AP’de boş kalan sandalyeyi dolduracak DİSİ’li aranıyor

Fileleftheros’un haberine göre son AP seçim sonuçlarına göre Hristoforu’dan sonraki ilk seçilmiş Nikos Tornaridis. Ancak yakın çevresi Tornaridis’in hem DİSİ Meclis Grup Sözcülüğü hem de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki heyet başkanlığı yaptığı Güney Kıbrıs meclisindeki sandalyesinde kalmak niyetinde olduğunu söylüyor.

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Tornaridis’ten sonraki seçilmiş olan Eleni Stavru’nun ise AP’deki boş sandalyeyi doldurmaya olumlu bakmakla birlikte son kararını zamanı geldiğinde alacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 05.01.2022 12:03
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