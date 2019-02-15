Ap Seçimleri Yeni Yasası Anastasiadis Tarafından İade Edilecek İddiası



Lefkoşa, 15 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin hazırlanan ve Rum Meclisi tarafından 15 gün önce onaylanan yeni yasayı, yasanın öngörülerinin karmaşaya yol açacağı ve bunu düzeltmek için AP seçimlerinin yapılacağı 2 Nisan’a kadar yeterli sürenin olmadığı gerekçesiyle iade edeceği iddia edildi.

Politis gazetesi “AP Seçimlerin İlişkin Yeni Yasayı İade Ediyor – Hükümet Ciddi Uygulama Sorunları Olduğunu ve Düzeltmek İçin Zamanın Yetersiz Olduğunu Düşünüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeni AP seçimleri yasasını Rum meclisine iade edeceğini iddia etti.

Söz konusu yasa tasarısında öngörülen en büyük değişikliğin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip olan herkesin oy kullanabilmesinin öngörülmesi olduğunu hatırlatan gazete, Rum Seçim Kurulu’nun, bu düzenlemenin hayata geçmesinin 2 Nisan’da yapılacak AP seçimlerinin normal şekilde gerçekleştirilmesini riske atacağı uyarısında bulunduğunu aktardı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın yasayı incelediğini ve kimlik kartlarıyla oy kullanma hakkının elde edilmesi sonucunda 84 bini Kıbrıslı Rum, 17 bini ise Kıbrıslı Türk, toplam 102 bin yeni seçmenin oy verme hakkı elde edeceğini, bunun da uygulamada ciddi sorunlar yaratabileceği konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i uyardığını iddia etti.

Oluşacak 102 bin yeni seçmenin birçoğunun adresinin yetersiz veya eksik olduğunu, bu bilgilerin 2 Nisan tarihine kadar tamamlanamayabileceğini ve yine bu seçmenler için yeni birçok oy verme merkezi kurulmasının gerekeceğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, bu yasayla ayrıca AB ülkelerinde yaşayan diğer Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının hem kendi ülkeleri hem de Güney Kıbrıs adına olmak üzere iki kez oy kullanabilme riskinin ortaya çıkacağı konusunda Anastasiadis’i uyardı.

Gazete, Anastasiadis’in bu uyarıları makul bulduğunu iddia ederek, yasayı Rum Meclisi’ne geri iade edeceğini savundu.

(SB/HA)

