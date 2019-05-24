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Ap Seçiminde “iki Bilinmeyenli Denklem”

SEÇİME İKİ GÜN KALA AKEL KIBRISLI TÜRKLERİN DİSİ AVRUPA VATANDAŞLARININ PEŞİNDE

Ap Seçiminde “iki Bilinmeyenli Denklem”

SEÇİME İKİ GÜN KALA AKEL KIBRISLI TÜRKLERİN DİSİ AVRUPA VATANDAŞLARININ PEŞİNDE

24 Mayıs 2019 Cuma 09:23
Ap Seçiminde “iki Bilinmeyenli Denklem”

SEÇİME İKİ GÜN KALA AKEL KIBRISLI TÜRKLERİN DİSİ AVRUPA VATANDAŞLARININ PEŞİNDE
Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Rum tarafında Avrupa Parlamentosu seçimine iki gün kala siyasi partilerin son hamle olarak, kamuoyu yoklamalarından hatırı sayılır bir oranla çıkan kararsızlara yöneldiği haber verilirken, seçimin bu yıl ilk kez  “iki bilinmeyenli denklemle” gerçekleşeceğine vurgu yapıldı.
Alihtia “İki Gizli Oy: 81 Bin 611 Kıbrıslı Türk, 10 Bin 559 Avrupa Vatandaşı… Avrupa Seçimlerinin Bilinmeyenleri” başlığıyla manşete çektiği haberinde, kamuoyu yoklamalarında hesaba katılmayan ancak Pazar günü oy kullanacak Kıbrıslı Türklerin ve Ada’da yaşayan Avrupa vatandaşlarının, sayılarının birbirine çok yakın olduğuna işaret etti.
Gazete seçimde oy hakkı bulunan toplam seçmen sayısının 641 bin 181, bunların 81 bin 611’inin Kıbrıslı Türk, 10 bin 559’unun ise Avrupa vatandaşı olduğunu, Güney’e giderek oy kullanması beklenen Kıbrıslı Türk sayısının da 10 bin 500 civarında olduğunu yazdı, AKEL’in Kıbrıslı Türklerin, DİSİ’nin de Avrupa vatandaşlarının oylarının peşinde olduğuna işaret etti.
AKEL’in, Kıbrıslı Türk adayı Niyazi Kızılyürek ile birlikte KKTC’de birçok seçim toplantısı düzenlediğini, Kızılyürek’in KKTC’de seçim kurmaylıkları örgütlediğini, partinin son propaganda toplantısını Derinya’da yaptığını hatırlatan gazeteye göre DİSİ de Avrupa vatandaşlarının oylarına talip. Bu nedenle parti başkanı Averof Neofitu Güney’de yaşayan Avrupa vatandaşlarına mektup yoluyla ulaşarak DİSİ’li adaylara oy verme çağrısı yaptı.
Gazete AKEL’in bütün parti organlarını,sandıktan  Kızılyürek ve Neoklis Silikiotis’in çıkmasını sağlamak üzere  seferber ettiğini, bunun da partinin diğer bir adayı olan Yorgos Yeorgiu’yu rahatsız ettiğini yazdı.
Neofitu’nun, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıslı Türklerin katılım oranının yüksek, Rumların düşük olması senaryosuna dair söyleminin AKEL tarafından “ırkçılık” ve “ırkçı söylem” diye nitelendiğini hatırlatarak “Bizim açımızdan ırkçılık ne biliyor musunuz? Kıbrıslı Türklerin gelip sadece Kıbrıslı Türklere oy vermesidir. Çünkü Rumlar Kıbrıslı Türklere oy verecek. Bana ırkçılık dersi vermeye kalkmasınlar”  dediği de kaydedildi. 

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Fileleftheros “Nihai Savaş Kararsızlar… Birincilik ve 6’ncı Sandalye Son Ana Kadar Soru İşareti Kalacak” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde siyasi partilerin, bütün kamuoyu yoklamalarında seçmenlerin önemli bölümünü oluşturdukları ortaya çıkan kararsızları kendi taraflarına çekme mücadelesine giriştiklerini yazdı.
Habere göre Rum Meclisi eski başkanı ve EDEK Başkanı Yannakis Omiru ile eski milletvekili Yorgos Varnavas’ın dün yazılı açıklama yaparak “aşırı sağ tehlikesinin bertaraf edilmesi için EDEK camiasına sandığa gitme” çağrısı yaptı.
Dün DİKO-AKEL cephesi de açıldı. DİKO AKEL’i, iktidarı döneminde ekonomiyi kötü yönettiği için özür dilemeye çağırdı, AKEL’de DİKO’yu, desteklediği politikalara nasıl muhalefet edebildiğini sordu.
Gazete “Seçim Sonuçlarının Bildirilmesine Gereksiz Engel” başlıklı haberinde ise AB’nin,  üye ülkelere, bütün üye ülkelerdeki sandıkların kapanması gerektiği gerekçesiyle, Pazar günkü seçim sonuçlarının  gece yarısından önce açıklanmasını yasaklayan bir kural dayattığını, Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun da bu kurala uyma kararı aldığını yazdı.
“Bu oy kullanacağız, sonuçlar olacak ancak bilemeyeceğiz anlamına geliyor. Medyanın işini yapması ve gerek sonuçlar gerek analizlerle ilgili bilgi vermesi mümkün olmayacak” ifadelerini kullanan gazete Rum yönetiminden, vatandaşa ve demokrasiye saygı göstererek bu yasağın aşılması için bir yöntem bulmasını istedi. 
 (ŞA/ŞEB) 
 

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