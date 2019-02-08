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AP seçimlerine katılacak kişilerin seçmen listesine otomatik kaydı konusu

AP seçimlerine katılacak kişilerin seçmen listesine otomatik kaydı konusu

08 Şubat 2019 Cuma 09:27
AP seçimlerine katılacak kişilerin seçmen listesine otomatik kaydı konusu

Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanacak kişilerin, seçmen listelerine otomatik kaydıyla ilgili olarak Rum Meclisi’nin geçtiğimiz cuma günü aldığı kararın uygulanması konusunda, pratik zorluklar ortaya koyduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “elindeki bilgilere” dayanarak, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos  Petridis ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Dimitris Dimitriyu arasında geçtiğimiz çarşamba günü bir görüşme yapıldığını ve konuyla alakalı çeşitli meselelerin masaya yatırıldığını yazdı.

“Edinilen bilgilere” göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun ele almaκ zorunda kaldığı en büyük problemin, ikamet veya doğum adresleri konusunda yeterli veya hiçbir bilgi bulunmayan ve seçmen listelerine eklenecek olan çok sayıda kişi olduğuna dikkat çekildi.

Meclisin kararıyla seçmen listesine kaydı yapılacak olan kişilerden yaklaşık 11 bin 500’ünün, ne adresi ne de numarası olduğunu yazan gazete, bunun seçmenlerin seçim merkezlerine dağılımı konusunda pratik zorluklara yol açtığını, buna paralel olarak seçim merkezlerinin sayısı, aynı zamanda yeni seçim merkezlerinin nerede olacağı ve çalışıp çalışmamaları gerektiği konusunda, soru işaretleri meydana getirdiğine de işaret etti.

Gazete son verilere göre, Meclisin kararıyla seçmen listelerine otomatik kaydı yapılması gereken 85 bin Kıbrıslı Rum, 17 bin civarında da Kıbrıslı Türk olmak üzere, 102 bin kişi bulunduğuna da dikkati çekti.

Rum İçişleri Bakanlığı’ndan “bir kaynağın” gazeteye, Meclisin kararına tam anlamıyla saygı duyulduğunu ve bu yüzden bakanlığın ilk andan itibaren, mevzuatın uygulanmasına katkıda bulunabilecek bir dizi önlem üzerinde çalıştığını söylediği de ifade edildi.

İçişleri bakanının Romanya’dan bu akşam döneceği ve konuyu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin beklendiğine de yer verildi.

               

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:42
Anahtar Kelimeler:
AP Seçim
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