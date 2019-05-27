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AP seçimlerinde oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısı üçe katlandı

AP seçimlerinde oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısı üçe katlandı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:59
AP seçimlerinde oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısı üçe katlandı

ANASTASİADİS, KIBRISLI TÜRKLERİN OY KULLANDIKLARI SEÇİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

AB genelinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısının,  2014 seçimlerine göre üçe katlandığı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Pazar günü gerçekleştirilen AP seçimlerinde, KKTC’de ikamet eden ve sınır kapılarına yakın noktalarda kurulan özel sandıklarda oy kullanan Kıbrıslı Türklerin sayısının 5 bin 604; Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Rumlarla aynı sandıklarda oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısının ise 800 olduğunu yazdı.

2019 AP seçimlerinde seçmen kütüğüne kayıtlı 81 bin Kıbrıslı Türk bulunduğunu kaydeden gazete, oy veren Kıbrıslı Türk oranının yüzde 6,93 olduğunu aktardı.

Seçmen kütüğüne 56 bin Kıbrıslı Türk’ün kayıtlı olduğu 2014 AP seçimlerinde ise oy kullanan bin 869 Kıbrıslı Türk oranının yüzde 3,19 olduğunu vurgulayan gazete, bu yıl oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısının bir önceki seçimlere göre üçe katlandığı yorumunda bulundu.

Bazı Kıbrıslı Türklerle oy verdikleri sırada yapılan röportajlara da yer veren gazete, Kıbrıslı Türk seçmenlerin “ortak AB geleceği koşullarının oluşmasından bahsettiklerini” aktardı.

ANASTASİADİS SANDIK ZİYARETİNDE BULUNDU

Gazete haberinin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Güney Lefkoşa’da Kıbrıslı Türklerin oy kullandıkları sandıklardan birini ziyaret ettiğini ve Kıbrıslı Türk seçmenle sohbet ettiğini yazdı.

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Habere göre, Anastasiadis burada yaptığı açıklamada, sandık ziyaretinin amacının, her şeyin normal seyrinde gidip gitmediğini görmek olduğunu belirterek, gerek Rum İçişleri Bakanı, gerekse diğer yetkililerden edindiği bilgilerin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Anastasiadis, “Her şeyin normal seyrinde, sorunsuz gitmesinin ve Kıbrıslı Türklerin seçime katılımlarının, ülkenin yeniden birleşmesinin ve tüm Avrupa vatandaşlarının, Kıbrıs’ın yasal vatandaşlarının karşılıklı saygı içerisinde yaşamalarının ne kadar mutluluk verici bir şey olacağının bir kanıtı olduğunu” öne sürdü.

Anastasiadis, bir gazetecinin, KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türklerin yoğun katılımı olduğu ve bunun ne anlama geldiği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

“Bu durum, bu ülkenin tüm vatandaşlarının, evimiz olan Avrupa’nın, müzakerelerde karşılaştığımız sorunları aşmamıza ve her şeyden önce insan haklarını üstün tutan bir devletler ailesinde, yeniden birleşmiş bir ülkede yaşamaktan ötürü gerçekten mutlu olacağımızı anlamamızı sağlayacak koşulları oluşturuyor”

Kıbrıs’taki mevcut durumun hiç kimsenin yararına olmadığını belirten Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin, bu gibi süreçler sonrasında ve zamanla, karşılıklı saygının hakim olduğu bir çözümün ve herhangi bir üçüncü ülkenin değerlerinden uzak işleyebilecek bir devletin faydalarını anlayacaklarını umut ettiğini ifade etti.

Anastasiadis ayrıca 6 AP milletvekili arasında bir de Kıbrıslı Türk’ün bulunmasının faydalı olacağını sözlerine ekledi.

KIZILYÜREK VE DİĞER KIBRISLI TÜRK ADAYLAR

Gazete, AKEL’in adayı Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek’in AP seçimlerini kazandığını belirtirken, diğer Kıbrıslı Türk parti ve adayların aldıkları oy oranına da yer verdi.

Habere göre, Şener Levent’in başkanlığındaki Yasemin Hareketi yüzde 1,70 oranıyla 4 bin 786, iki Kıbrıslı Türk adayı bulunan Sosyalist Parti ise 00,6 oranıyla 170 oy aldı.

Son Güncelleme: 27.05.2019 13:48
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