AP Anastasiadis’in de adının geçtiği Pandora Papers kararını onayladı

Fileleftheros gazetesi: “Pandora’nın Kutusu Açıldı – Rezil Olmaktan Kurtulamadık – Başkan Anastasiadis’in İsmi AP Kararında “ başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Avrupa Parlamentosu’nun “Pandora Papers” skandalında adı geçek ve aralarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bulunduğu kişiler hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yapılan kararını dün akşam oy çokluğuyla kabul ettiğini yazdı.

Haberde, AP’ın raporunda Anastasiadis’in yanı sıra İngiltere eski Başbakanlarından Tony Blair gibi birçok devlet başkanı ve siyasetçinin isimlerinin yer aldığı vurgulandı.

Gazete, Anastasiadis’in isminin “Pandora Papers” içerisinde yer almasının sebebinin, Anastasiadis’in “eski avukatlık bürosunun adının, dört uluslararası şirkete ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip bir Rus işadamının eylemleriyle ilişkilendirilmesi” olduğunu hatırlatırken, Anastasiadis’in bu iddiaları reddetmekte olduğunun altını çizdi.

Rum siyasi partilerinin de AP kararına ilişkin açıklamalar yaptıklarını vurgulayan gazete, AKEL’in açıklamasında, “Nikos Anastasiadis Kıbrıs’ın rezil olması konusunda tarih yazdı” ifadelerinin kullanıldığını aktardı.



DİKO’dan yapılan açıklamada ise “Anastasiadis’in adının söz konusu kararda yer almasının ülke tarihindeki kara bir sayfa olduğu” vurgulandı.Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise konuya ilişkin açıklamasında, “Anastasiadis’in gerçeklerin açığa çıkması için araştırma yapılmasını reddetmediğini, hatta desteklediğini” söylemekle yetindi.