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Anorthosis Başkan Vekili Apollona’nın Şikayeti Üzerine Tutuklandı

Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Anorthosis futbol kulübü başkan vekili Kiriakos Yanku’nun, takımın Nijeryalı kalecisi Francis Uzoho’nun sağlık raporlarını, belge sahteleyerek ve sahte beyanla belge elde edinmek suretiyle çıkardığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Anorthosis Başkan Vekili Apollona’nın Şikayeti Üzerine Tutuklandı

Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Anorthosis futbol kulübü başkan vekili Kiriakos Yanku’nun, takımın Nijeryalı kalecisi Francis Uzoho’nun sağlık raporlarını, belge sahteleyerek ve sahte beyanla belge elde edinmek suretiyle çıkardığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

10 Şubat 2019 Pazar 12:57
Anorthosis Başkan Vekili Apollona’nın Şikayeti Üzerine Tutuklandı

Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Anorthosis futbol kulübü başkan vekili Kiriakos Yanku’nun, takımın Nijeryalı kalecisi Francis Uzoho’nun sağlık raporlarını, belge sahteleyerek ve sahte beyanla belge elde edinmek suretiyle çıkardığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Apollona futbol kulübünün şikayeti üzerine yakalanan Yanku, dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.
Apollona eski başkanı ve şimdiki başkanının babası dün sosyal medya hesabından Uzohu’nun yaşının 20 olarak gösterildiği, oysa yaşının 17 olduğu iddiasını paylaştı.
(ŞA/HA)
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