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Annita Dimitriu’nun cinsiyetinden dolayı aday gösterilmesi tepki çekti

Güney Kıbrıs’ta geçen Pazar günü yapılan milletvekili seçiminin ardından Rum Meclis Başkanlığı için yarış başladı. DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Meclis Başkanlığı aday listesine ilk kez bir kadın ekleyerek, Annita Dimitriu’yu aday gösterdi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:45
Annita Dimitriu’nun cinsiyetinden dolayı aday gösterilmesi tepki çekti
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Fileleftheros “Anti-Annita Arıyorlar… Averof Başkanlığa Kadın İle Meydan Okudu, Diğerlerinin Hareketlerini Bekliyor… Hristina Kadroya Giriyor, Theopemptu Zemin Kazanıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Annita’nın Rum meclis başkanlığı için ilk kadın adayı olarak DİSİ ve Başkanlık Sarayı’nın bundan sonra izleyeceği çizgiyi de belirlemiş olduğunu yazdı.

Habere göre, sandıktan çıkan sonucu değerlendiren DİSİ ve Saray, dengeleri korumak ve meclis içerisinde hükümet projelerine ve kritik yasalara (yargı reformu ve yerel yönetimler) destek verebilecek bütün güçlerle işbirliği köprülerini idame ettirmek istiyor. Bu nedenle parti içinden veya diğer partilerden herhangi birini seçmek veya dışlamak istemiyor. DİSİ’nin seçimlerden birinci parti çıktığını öğrendiği Pazar gecesi gittiği Saray’da Anastasiadis’le bu noktada hemfikir olan Neofitu pazartesi günü Siyasi Büro toplantısına götürdüğü bu tezi ileri götürmek için yetki aldı.

Şimdi karşı rakip tarafın cevabının merakla beklenmekte olduğuna işaret eden gazete, DİKO’nun, parti sekreterliği ve meclis grubunun kararlaştırdığı üzere Parti Başkanı Nikolas Papadopulos’un aday olmasını tercih etmekle birlikte, Annita Dimitriu’ya rakip olarak DİKO Başkan Yardımcısı Hristiana Erotokritu’yu aday kadrosundan dışlayamayacağına işaret etti.

Gazete, tercihleri tartmakta olan AKEL’in kartlarını kapalı tuttuğunu ve parti içerisinden işbirlikleri lehinde sesler yükseldiğini fakat şu ana kadar uygun görülmemesine rağmen işbirliğinin DİKO ile özdeşleşmesinden korkulduğunu, Elologlar’dan Haralambos Theopemptu’nun adaylığının tercihler arasında olduğunu yazdı.

Habere gör,e EDEK ve DİPA, Meclis Başkanı adaylarıyla ilgili kararını bu hafta verecek, ELAM ise parti başkanı Hristos Hristu ile yarışacak.

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Gazete “Akdeniz Sosyal Cinsiyet Araştırmaları Enstitüsü” Müdürü Suzana Pavlu’nun, Averof Neofitu’nun Annita Dimitriu’yu kadın olduğu için meclis başkanlığına aday gösterdiği açıklamasını “talihsiz” bularak tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Pavlu, Neofitu’nun bu hareketle kadınların siyasi hayattaki eşitliğini ve karar mekanizmalarına eşit katılımlarını sağlayamayacağı, Dimitriu’nun meclis başkanlığına cinsiyetinden dolayı değil, bu göreve layık olduğu için aday gösterilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Politis “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulduğundan beri ilk kez bir kadını meclis başkanlığına aday gösteren DİSİ’nin, diğer partilerin cevabını beklemekte olduğunu, DİKO, AKEL ve Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği’nin aday arayışlarına devam ettiklerini ancak kriterlere haiz bir aday bulmakta zorlandıklarını yazdı. Gazete, DİPA ve EDEK’in muhtemelen parti başkanları Marios Karoyan ve Marinos Sizopulos’u tercih edeceğini ancak yarışa katılmama ihtimalleri da olduğunu yazdı.

Gazete, “Meclis Başkanlığı-Maaşlar… Başkan ve Çalışma Arkadaşlarına 2,2 Milyon Euro” başlıklı haberinde, Rum meclis başkanlığı konusunda başka bir perspektif açarak, seçilecek başkanın ve 12 çalışma arkadaşının 5 yıllık görev süresinde elde edeceği maddi kazanımlara dikkat çekti.

Habere göre, meclis başkanı 5 yıllık dönemde toplam 657 bin 930 Euro, belirleyeceği 12 çalışma arkadaşı da 1 milyon 600 bin Euro alacak.

(ŞA/FEZ)

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Son Güncelleme: 05.06.2021 14:41
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