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Ankete Göre Rum Halkı Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i İstemiyor

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): Güney Kıbrıs’ta kooperatiflerin çökmesi konusunda hazırlanan ve Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’e büyük sorumluluklar yükleyen raporun ardından yapılan ankette, halkın Yeorgiadis’in gitmesini istediği belirtildi.

Ankete Göre Rum Halkı Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i İstemiyor

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): Güney Kıbrıs’ta kooperatiflerin çökmesi konusunda hazırlanan ve Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’e büyük sorumluluklar yükleyen raporun ardından yapılan ankette, halkın Yeorgiadis’in gitmesini istediği belirtildi.

24 Mart 2019 Pazar 09:50
Ankete Göre Rum Halkı Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i İstemiyor

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): Güney Kıbrıs’ta kooperatiflerin çökmesi konusunda hazırlanan ve Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’e büyük sorumluluklar yükleyen raporun ardından yapılan ankette, halkın Yeorgiadis’in gitmesini istediği belirtildi.

Simerini gazetesi, “IMR/Lefkoşa Üniversitesi”nin, 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına geniş yer verdi.

Anket sonuçlarına göre, Rum halkının, yüzde 73’ü, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in istifa etmesi, yüzde 27’si ise istifa etmemesi gerektiğini düşünüyor.

Açıklanan rapor neticesinde, sorumlulara cezai sorumluluk yüklenmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 96 olarak yer alırken yüzde 2’si “hayır”, yüzde 2’si ise “bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.

“Kooperatiflerin yeniden kurulacağına inanıyor musunuz?” şeklindeki soruya ise yüzde 63’ü “evet”, yüzde 35’i “hayır” yüzde 2’si ise “bilmiyorum/yanıt yok” seçeneğini tercih etti.

(FK/GÜL)

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