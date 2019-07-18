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“Ankara’ya Rus koltuk değneği”

Rusya’nın, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasına, gösterdiği tepki, Rum basınında ayrıntılı bir şekilde irdelendi.

“Ankara’ya Rus koltuk değneği”

Rusya’nın, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasına, gösterdiği tepki, Rum basınında ayrıntılı bir şekilde irdelendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:23
“Ankara’ya Rus koltuk değneği”

Rusya’nın, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasına, gösterdiği tepki, Rum basınında ayrıntılı bir şekilde irdelendi.

Rum basını, Rus yetkililerin ve Rum yetkililerinin açıklamalarına yer verdi. 

Alithia gazetesi “Ankara’ya Rus Koltuk Değnekleri-Chizhov ve Osadchiy Çavuşoğlu İle Örtüşüyor ve Avrupa’nın Yasa Dışı Yaptırımlarından Bahsediyorlar” başlıklı haberinde, Rusya’nın, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulanması yönündeki kararına resmi ağızdan tepki göstermesine yer verdi.

Rusya kanadından ilk resmi açıklamanın Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Alexander Grushko’dan geldiğini yazan gazete Gruskho’nun bu yöndeki açıklamasını, Türkiye’ye yönelik yaptırımlara karşı olduklarını ifade eden  Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov ile Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in açıklamalarının takip ettiğini belirtti.

Gazete Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın açıklamasına da yer verdi. 

Habere göre Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, “Rossiya-24” televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye’ye yönelik yaptırımları yasa dışı olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy , Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) konuyla ilgili sorusu üzerine, ülkesinin; BM Güvenlik Konseyi’ni by-pass geçen herhangi bir yaptırımın uygulanmasına her zaman için ve şimdi de,  karşı olduğunu belirtti.

Osadchiy, yaptırımlar gibi “silahları” kullanma yetkisine sahip olan tek kurumun BM Güvenlik Konseyi olduğuna dikkati çekti.

Yaptırımların genellikle aksi sonuçlara sahip olduğunu ve durumu kötüleştirdiğini söyleyen Osadchiy, tüm anlaşmazlıkların müzakere masasında çözümlenebileceğinden de söz etti.

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Osadchiy açıklamaları çerçevesinde ülkesinin, Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonunun değişmediğini, hiçbir şeyin Kıbrıs sorunundaki müzakereleri engellememesi gerektiğini ifade etti.

Osadchiy , Türkiye’nin “Yavuz” ve “Fatih” sondaj gemilerine ilişkin durumlarda Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki tek yanlı  faaliyetleri desteklemediğini de belirtti.

Gazete haberinin içerisinde, ayrıca Rusya’nın aksine ABD’nin Avrupa kararlarını desteklediğini belirtirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un açıklamalarına yer verdi.

NEOFİTU: “RUS TUTUMU HAYAL KIRIKLIĞI”

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rusya’nın, Türkiye’ye yönelik AB yaptırımları karşısındaki tutumu için duyduğu şaşkınlığı ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Rusya’nın, dost bir ülke olduğunu ve olmaya devam ettiğini söyleyen Neofitu, “DİSİ olarak, AB’nin aldığı önlemlere karşı çıkacağını beklemezdik” ifadesini kullandı.

Neofitu, Rusya’nın bu tutumunun, ister Rusya, ister Amerika isterse başka bir ülke olsun, bu ülkelerin önceliklerinin kendi çıkarları olduğu  konusunda herkesin gerçekler görmesi gerektiği görüşünde olduğunu  belirtti.

Neofitu açıklamasında ayrıca ulusal mesele gibi ele aldıkları zor konunun ötesinde bölgede, büyük  jeostratejik çıkarların da kapışmakta olduğu bilincine varmaları gerektiğini de söyledi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Moskova Aynı Nakarat” başlığıyla verirken Rusya’nın, Türkiye yaptırım uygulanmasına karşı çıkan açıklamalarına yer verdi.

Son Güncelleme: 18.07.2019 11:31
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ab Tepki
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