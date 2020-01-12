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“ankara’nın Sonraki Hamleleri Yunanistan Ve Rum Tarafını Endişelendiriyor”

Lefkoşa, 12 Ocak 20 : Ankara’nın, Yunanistan ve Kıbrıs deniz bölgesindeki, bir sonraki hamlelerinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı endişelendirdiği iddia edildi. 

“ankara’nın Sonraki Hamleleri Yunanistan Ve Rum Tarafını Endişelendiriyor”

Lefkoşa, 12 Ocak 20 : Ankara’nın, Yunanistan ve Kıbrıs deniz bölgesindeki, bir sonraki hamlelerinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı endişelendirdiği iddia edildi. 

12 Ocak 2020 Pazar 08:40
“ankara’nın Sonraki Hamleleri Yunanistan Ve Rum Tarafını Endişelendiriyor”

Lefkoşa, 12 Ocak 20 : Ankara’nın, Yunanistan ve Kıbrıs deniz bölgesindeki, bir sonraki hamlelerinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı endişelendirdiği iddia edildi. 
Fileleftheros gazetesi “Türkiye’den Sinir Bozma-Doğu Akdeniz’deki Domino Gelişmeler” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, Atina ve Rum tarafının, gerek Suriye gerekse Libya’daki durumlar için sonuçların ortaya çıkmayacağının görülmesi ışığında, Ankara’nın bölgedeki-deniz bölgesindeki-bir sonraki faaliyetlerinden endişe duyduğunu savundu.
Gazete haberinde, Ankara’nın Libya ile anlaşma imzalamasına ve de bu ülkeye asker gönderme kararından da bahsederken, Girit bölgesi için önceden ilan edilen sondaj çalışmalarına ilişkin yeni bir şey olmadığını, bir sonraki adımın ne olacağı konusunun da daha  çok Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı meşgul ettiğini yazdı.
Türk sondaj gemisi “Yavuz’”un geçtiğimiz pazartesi günü Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 7’inci parselden ayrıldığını savunan gazete “Oruç Reis” araştırma gemisinin ise Antalya körfezinde demirlemiş vaziyette bulunduğuna dikkati çekti. 

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Gazete, herhangi bir hamlenin olması durumunda, bunun, olası sondajlardan önce sismik araştırmalar yapacak olan araştırma gemileri ile olacağını yazarken bir sonraki adımın ise - ne zaman olacağı bilinmemekle birlikte-, “Oruç Reis” ile atılacağını  iddia etti.
Rum Yönetimi’nin, Türk faaliyetlerini yakından izlemeye devam ettiğini, Ankara’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki araştırmalara devam edeceğini de ihtimal dışı bırakmadığını yazan gazete “Fatih” gemisinin Karpaz dışında, “Barbaros” gemisinin ise daimi olarak Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”inde kalmaya devam ettiğini savundu.
Gazete haberinde ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ada’ya ertelenen ziyareti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Nisan ayındaki Moskova ziyaretinden önce gerçekleştirilmesi muhtemel Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ziyareti için de hazırlık yapıldığını belirtti. 

(FK/ŞEB)
 

Son Güncelleme: 12.01.2020 11:58
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