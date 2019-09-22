banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100237
ALTIN
280.126
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1688
EURO
6.3129
Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın
GAZİMAĞUSA’DA BÜYÜK YANGIN!
Bedis'te boğularak yaşamını yitirdi
BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA'DA YANGIN
Dipkarpaz'da uyuşturucu
DİPKARPAZ'DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Lefkoşa’da hırsızlık
Kapat

Ankara’nın dikkatini 7’inci parsele çevirdiği iddiası

Türkiye’nin tüm dikkatini, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’inci parsele çevirdiği iddia edildi. 

Ankara’nın dikkatini 7’inci parsele çevirdiği iddiası

Türkiye’nin tüm dikkatini, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’inci parsele çevirdiği iddia edildi. 

22 Eylül 2019 Pazar 08:05
Ankara’nın dikkatini 7’inci parsele çevirdiği iddiası

Türkiye’nin tüm dikkatini, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’inci parsele çevirdiği iddia edildi. 
Fileleftheros gazetesi “Bir Sonraki Durak 7’inci Parsel-Ankara Lefkoşa, Paris ve Roma’yı Stres Testinden Geçirmek İstiyor” başlıklı haberinde, Ankara’nın tüm dikkatini,Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’inci parsele çevirdiğini iddia ederek iyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak Türkiye’nin, o bölgeye sondaj gemisi gönderme ihtimalinin bulunduğunu savundu.
Türkiye’nin planlarının, Güney Kıbrıs’ın, 7’inci parselde faaliyet göstermesi amacıyla Total-ENI ile imzaladığı anlaşmanın ardından değiştiğini savunan gazete, Türkiye’nin buna verdiği reaksiyonun, bahse konu parsele sondaj gemisi göndermek niyetinde olduğunu gösterdiğini iddia etti. 
Gazete Ankara’nın geçtiğimiz Nisan ayında, KKTC aracılığıyla, BM Genel Sekreteri’ni, Kıbrıs’ın güneyinde araştırma ve sondaj yapma konusunda bilgilendirdiğini anımsattı.

banner317
Türkiye’nin, müdahil tarafları, bir diğer deyişle, Güney Kıbrıs, Paris ve Roma’yı stres testinden geçirmek istediğini savunan gazete, olgunun ise, bunların nasıl reaksiyon vereceği şeklinde olduğunu belirtti. 
Konuya sadece, olanakları nedeniyle “Türk hücumunu bertaraf ederek” reaksiyon gösteremeyen Güney Kıbrıs’ın değil, şirketleri aracılığıyla Fransa ve İtalya’nın da müdahil olduğunu belirten gazete, özellikle Fransa’nın şu ana kadar, Türk faaliyetlerini pasif olarak göğüslemediğinin görüldüğünü de yazdı.
Gazete yine bilgilere atıfta bulunarak Rum Yönetimi’nin halihazırda, Fransa ve İtalya’yı ilgili konuda bilgilendirdiğini, tutumlarının ise Türkiye’nin 7’inci parsele girmesi durumunda, ortaya çıkacağını belirtti.  
 

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:40
Anahtar Kelimeler:
MEB 7.parsel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman Kathimerini'ye röportaj verdi
Erhürman Kathimerini'ye röportaj verdi
Maraş kökenli Rumlardan “barışçıl” etkinlik
Maraş kökenli Rumlardan “barışçıl” etkinlik
Kiprianu Papadopulos’u desteklemeyecek
Kiprianu Papadopulos’u desteklemeyecek
Anastasiadis bugün Londra’dan New York’a hareket edecek
Anastasiadis bugün Londra’dan New York’a hareket edecek
Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye “yanıt”
Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye “yanıt”
Güney’de yeni eğitim yılı kargaşa ve krizle başladı
Güney’de yeni eğitim yılı kargaşa ve krizle başladı
Avrupa Parlamentosu’nda Doğrudan Ticaret Konusu
Avrupa Parlamentosu’nda Doğrudan Ticaret Konusu
Doğu Akdeniz’de “sinir harbi”
Doğu Akdeniz’de “sinir harbi”
Prodromu: “Guterres’in açıklaması Türk tarafına mesaj”
Prodromu: “Guterres’in açıklaması Türk tarafına mesaj”
"TC-KKTC Elektrik Bağlantısı Hızlanırken Euroasıa Interconnector İlerlemiyor"
"TC-KKTC Elektrik Bağlantısı Hızlanırken Euroasıa Interconnector İlerlemiyor"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim