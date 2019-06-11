Ankara Ve Kktc’den, Fatih Gemisi Personeli Hakkında Tutuklama Emri Çıkarıldığı Haberine Tepki

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : Rum Yönetimi’nin, Fatih gemisinin bütün personeli ve işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında toplu “tutuklama emri” çıkardığı konusunda Rum basınında yer alan haber üzerine, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamsi Aksoy başta olmak üzere, Başbakan Ersin Tatar ve diğer yetkililerin de yapmış olduğu tepki açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “Uygun Şekilde Yanıt Vereceğiz” başlıklı haberinde, “Ankara ile KKTC’nin, Fatih gemisinin mürettebatının tutuklanması kararıyla ilgili olarak, Rum kesimini misillemeyle uyardığını” iddia etti.

Gazete haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, YDP Başkanı Erhan Arıklı, DP Başkanı Serdar Denktaş ve TDP Başkanı Cemal Özyiğit’in ilgili açıklamalarına yer verdi.



Haber Haravgi’de “Hami Aksoy: Yanıt Vereceğiz”, Fileleftheros’ta ise “Ersin Tatar Karşı Önlemlerle Tehdit Ediyor” başlığıyla yer aldı.(İY/ŞEB)