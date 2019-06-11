banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93698
ALTIN
246.044
DOLAR
5.7819
STERLİN
7.3657
EURO
6.5440
Değirmenlik köyüne ateş düştü
DEĞİRMENLİK KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ
Burası Devlet Daireleri'nin olduğu bölge
BURASI DEVLET DAİRELERİ'NİN OLDUĞU BÖLGE
Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Eşini bıçakla yaralayıp, öldürmekle tehdit etti
EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner307
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Ankara Ve Kktc’den, Fatih Gemisi Personeli Hakkında Tutuklama Emri Çıkarıldığı Haberine Tepki

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : Rum Yönetimi’nin, Fatih gemisinin bütün personeli ve işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında toplu “tutuklama emri” çıkardığı konusunda Rum basınında yer alan haber üzerine, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamsi Aksoy başta olmak üzere, Başbakan Ersin Tatar ve diğer yetkililerin de yapmış olduğu tepki açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Ankara Ve Kktc’den, Fatih Gemisi Personeli Hakkında Tutuklama Emri Çıkarıldığı Haberine Tepki

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : Rum Yönetimi’nin, Fatih gemisinin bütün personeli ve işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında toplu “tutuklama emri” çıkardığı konusunda Rum basınında yer alan haber üzerine, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamsi Aksoy başta olmak üzere, Başbakan Ersin Tatar ve diğer yetkililerin de yapmış olduğu tepki açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

11 Haziran 2019 Salı 08:56
Ankara Ve Kktc’den, Fatih Gemisi Personeli Hakkında Tutuklama Emri Çıkarıldığı Haberine Tepki

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : Rum Yönetimi’nin, Fatih gemisinin bütün personeli ve işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında toplu “tutuklama emri” çıkardığı konusunda Rum basınında yer alan haber üzerine, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamsi Aksoy başta olmak üzere, Başbakan Ersin Tatar ve diğer yetkililerin de yapmış olduğu tepki açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
Alithia gazetesi “Uygun Şekilde Yanıt Vereceğiz” başlıklı haberinde, “Ankara ile KKTC’nin, Fatih gemisinin mürettebatının tutuklanması kararıyla ilgili olarak, Rum kesimini misillemeyle uyardığını” iddia etti.
Gazete haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, YDP Başkanı Erhan Arıklı, DP Başkanı Serdar Denktaş ve TDP Başkanı Cemal Özyiğit’in ilgili açıklamalarına yer verdi.

banner317
Haber Haravgi’de “Hami Aksoy: Yanıt Vereceğiz”, Fileleftheros’ta ise “Ersin Tatar Karşı Önlemlerle Tehdit Ediyor” başlığıyla yer aldı.
(İY/ŞEB)                        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis Güney Kıbrıs’ta Seçilen Yeni Ap Milletvekilleri İle Görüştü
Hristodulidis Güney Kıbrıs’ta Seçilen Yeni Ap Milletvekilleri İle Görüştü
Kıbrıslı Rumlar St. Barnabas’ta Ayin Yaptı
Kıbrıslı Rumlar St. Barnabas’ta Ayin Yaptı
“kıbrıs Türk Malları Vasiliği  yasası”na İtirazın Yarattığı Kaygı Sürüyor
“kıbrıs Türk Malları Vasiliği  yasası”na İtirazın Yarattığı Kaygı Sürüyor
Slovakya Dışişleri Ve Avrupa Bakanı Bakanı Lajcak, Dün Hristodulidis’le Bir Araya Geldi
Slovakya Dışişleri Ve Avrupa Bakanı Bakanı Lajcak, Dün Hristodulidis’le Bir Araya Geldi
Akel Ve Hükümet Arasında “öncelikler” Kavgası Devam Ediyor
Akel Ve Hükümet Arasında “öncelikler” Kavgası Devam Ediyor
Disi Ap Seçim Sonuçlarını Masaya Yatırdı
Disi Ap Seçim Sonuçlarını Masaya Yatırdı
Defa’nın İç Piyasaya Doğal Gaz İthali İhalesine “s&p  global Platts” Tan İlgi
Defa’nın İç Piyasaya Doğal Gaz İthali İhalesine “s&p  global Platts” Tan İlgi
Hristofyas solunum cihazına bağlı
Hristofyas solunum cihazına bağlı
Baf’ta Pnömokok Menenjitten ölüm
Baf’ta Pnömokok Menenjitten ölüm
Balya altında yanmış ceset!
Balya altında yanmış ceset!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim