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Anka ve Bayraktar TB2’ler ve görev bölgeleri, Rum basınının merceğinde

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev yapan Türk insansız hava araçları Anka ve Bayraktar TB2’ler  ve  görev yaptıkları bölgeler Rum basınına konu oldu.

Anka ve Bayraktar TB2’ler ve görev bölgeleri, Rum basınının merceğinde

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev yapan Türk insansız hava araçları Anka ve Bayraktar TB2’ler  ve  görev yaptıkları bölgeler Rum basınına konu oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:02
Anka ve Bayraktar TB2’ler ve görev bölgeleri, Rum basınının merceğinde

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev yapan Türk insansız hava araçları Anka ve Bayraktar TB2’ler  ve  görev yaptıkları bölgeler Rum basınına konu oldu.

Fileleftheros haberine, “Türk Dronelarının İnsafında… Ege’den Kıbrıs’a ve Türkiye’ye Kadar Her Şeyi Tarıyorlar… Her Hareketi Kaydediyorlar ve Hedefleri Vurmaya Hazırlar” başlığını attı.

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Haberde Türkiye’nin insansız hava araçları göndererek Ege’den Kıbrıs’a ve Suriye’ye kadarki bütün bölgeyi taradığına, bu şekilde Ankara’daki siyasi ve askerî karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderdiğine dikkat çekildi.

“Türkiye dronelar kullanarak Yunanistan ve Kıbrıs’ta olan hareketleri bilmek istiyor” ifadesine yer veren gazete, Türkiye’nin kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla “özellikle askerî öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu” vurguladı.

Gazete, Savunma Sanayi ve Silah Teknolojileri web sitesinde dün yayınlanan, insansız hava araçlarının güzergahlarıyla ilgili üç haritayı ve haritalarda görünen güzergahlarla ilgili açıklamaları geniş ölçekte alıntıladı. Türk Hava Kuvvetleri’nin elinde 100 adet ANKA ve Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı bulunduğuna da dikkat çekti.

Son Güncelleme: 22.08.2019 11:29
Anahtar Kelimeler:
AnkaBayraktar Tb2
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