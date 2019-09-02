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Angelidis’ten Türkiye’ye eleştiri

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye’nin uzlaşıların ve müzakere müktesebatının önemini anlaması gerektiğini kaydederek, gerginlik yaratmaktan ve yasadışı müdahalelerde bulunmaktan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Angelidis’ten Türkiye’ye eleştiri

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye’nin uzlaşıların ve müzakere müktesebatının önemini anlaması gerektiğini kaydederek, gerginlik yaratmaktan ve yasadışı müdahalelerde bulunmaktan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 06:59
Angelidis’ten Türkiye’ye eleştiri

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye’nin uzlaşıların ve müzakere müktesebatının önemini anlaması gerektiğini kaydederek, gerginlik yaratmaktan ve yasadışı müdahalelerde bulunmaktan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bir anma etkinliğinde konuşan Angelidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karasuları içerisindeki küstahça, uluslararası alanda kınanmakta olan faaliyetleri” ve Maraş konusunda atılan adımların, müzakerelerin yeniden başlamasını engelleyen eylemler olduğunu belirtti.
Habere göre Angelidis, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’den olumlu karşılık beklediklerini ve istenen şeyin, karşılıklı saygı ve mütekabil uzlaşılar çerçevesinde, kabul edilemez önkoşullar sunulmaksızın ve çabalar gösterilmeksizin, müzakerelerle ilgili kararlılık gösterilmesi olduğunu ifade etti.
Angelidis, Türk tarafının tutumu nedeniyle uzun süren bir durağanlık döneminin ardından müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik yolun açılmış gibi göründüğünü belirtirken, diyaloğun Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi konusundaki samimi niyetlerine bağlı olarak BM Genel Sekreteri’nin atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute’un yapacağı temaslardan güzel sonuçlar elde etmeyi beklediklerini söyledi.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu kaydeden Angelidis, müzakere masasında Uluslararası Hukuk ilkelerinin geçerli olması gerektiğini dile getirdi.
Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün istikrarı, barış içerisinde bir arada yaşamayı ve ortak verimliliği sağlaması gerektiğini vurgulayan Angelidis, bunun için de çağdışı garantörlük sistemine, müdahale haklarına ve yabancı askerlerin varlığına son verilmesi gerektiğini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 02.09.2019 11:29
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Angelidis Türkiye EleştiriSavvas Angelidis
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