Angelidis’ten Türkiye’ye Eleştiriler

Lefkoşa, 3 Şubat 20 (.): Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye’nin “orman kanunları” ile “Gambot diplomasisini” uluslararası hukukun yerine koyduğunu ve Doğu Akdeniz’deki istikrarı sarstığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre bir anma töreninde konuşan Angelidis, Türkiye’nin her türlü hukuk ilkesini görmezden gelerek Doğu Akdeniz’de “korsanlık faaliyetleri” yaptığını öne sürdü.

Angelidis, değişmez hedefin Kıbrıs sorununa “işgali ile kolonizasyonu sona erdirecek ve çağdışı garantörlük sistemine son verecek” çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Habere göre Angelidis, tarihin, birlik olunursa başkalarının “olmaz” dediği şeylerin başarılabileceğini gösterdiğini belirtti.

(GE/GÜL)