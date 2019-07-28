Angelidis: “soğukkanlılık Zayıflık Olarak Algılanmamalı”

Lefkoşa, 28 Temmuz 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, çeşitli yönlere gönderdiği mesajda, Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetlerinin soğukkanlılıkla göğüslendiğini, bunun da zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.
Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Τürk yetkililerinin Güney Kıbrıs’a karşı tehditlerinin arkasında saklı olan maksatlar olduğunu iddia ederek, “hibrit savaşın önemini” vurguladı. Angelidis, Ankara’nın politikasının tuzağına düşmemeleri için kamuoyu ve medyaya çağrıda bulundu.
(FK/HA)