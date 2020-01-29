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Angelidis, Panayotopulos İle Görüştü

ATİNA’DA ŞUBAT SONU ÜÇLÜ VEYA DÖRTLÜ GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Angelidis, Panayotopulos İle Görüştü

ATİNA’DA ŞUBAT SONU ÜÇLÜ VEYA DÖRTLÜ GÖRÜŞME PLANLANIYOR

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:22
Angelidis, Panayotopulos İle Görüştü

ATİNA’DA ŞUBAT SONU ÜÇLÜ VEYA DÖRTLÜ GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Lefkoşa, 29 Ocak 20 (.): Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un dün, Atina’da yapılan 6’ncı Hükümetler Arası Savunma Konseyi toplantısı çerçevesinde görüştükleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, iki bakanın Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrar ortamı oluşturulması için diplomatik ve siyasi düzeyde yapılacak eylemlerle ilgili istişarelerde bulunduklarını ve Daimi Yapısal İşbirliği’nin (PESCO) araştırma ve inovasyon programları çerçevesinde ikili düzeyde ve AB düzeyinde savunma iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldıklarını yazdı.

Gazete, Angelidis’in, bu görüşmenin “Türk kışkırtıcılığının tavan yaptığı bir dönemde” gerçekleştirildiğini ve Türkiye’nin bu tavrının, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “illegal hareketlerinin” yanı sıra, Yunanistan’a da yönelik olduğunu ve tüm hukuk ilkelerini ihlal ettiğini öne sürdüğünü kaydetti.

Habere göre Angelidis, “tüm sağlıklı düşünen ülkeleri” ve AB’yi, bölgede oluşturulmaya çalışılan istikrara ve güvenirliğe katkı koymaya çağırdı.

Gazete, Panayotopulos’un ise Angelidis ile iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin operasyonel iş birliğiyle savunma alanında AB ve ikili düzeydeki bir dizi iş birliğinin güçlendirilmesine dair konuları ele aldıklarını söylediğini yazdı.

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Habere göre Panayotopulos, görüşmede Doğu Akdeniz’de şekillenen güvenlik durumu ile Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”indeki “yasadışı faaliyetlerine” dair istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

Angelidis ile AB içerisindeki savunma girişimlerini de ele aldıklarını ifade eden Panayotopulos, İsrail ve Mısır’la yapılan üçlü iş birliği mekanizmalarına önem atfettiklerini belirtti.

Gazete, Angelidis’in sözü alarak, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın Güneydoğu Akdeniz’de istikrarın ileri götürülmesi konusuyla da ilgilendiğini ve AB ülkelerinden, dayanışma çerçevesinde, bu iş birliğinin Avrupa düzeyine taşınabilmesi için katkıda bulunmalarını isteyeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Angelidis, Fransız Deniz Kuvvetleri’nin bölgedeki varlığıyla ilgili olarak ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Savunma Bakanı Florence Parley’nin de belirttiği gibi, Fransız gemilerinin bölgedeki varlığının, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”ini militarize etmeyi değil, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını özgür şekilde ifa etmesini” ve mevcut durumu istikrara kavuşturmayı amaçladığını kaydetti.

Angelidis, Türkiye’nin sözde “MEB” içerisindeki “yasadışı faaliyetleriyle” ilgili diplomatik girişimlerin sonuçlarının kendilerini tatmin etmediğini, çünkü Türkiye’nin bu “ihlallere” devam ettiğini söyledi.

Haberde, Şubat ayı sonunda Fransa Savunma Bakanı Florence Parley’nin Atina’ya gideceği ve büyük bir olasılıkla, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır’ın katılımıyla, üçlü veya dörtlü görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

(GE/GÜL)

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