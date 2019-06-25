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Angelidis İngiltere Savunma Bakanı İle Görüştü

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, İngiliz mevkidaşı Penny Mordaunt ile dün görüştüğü bildirildi.

Angelidis İngiltere Savunma Bakanı İle Görüştü

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, İngiliz mevkidaşı Penny Mordaunt ile dün görüştüğü bildirildi.

25 Haziran 2019 Salı 09:57
Angelidis İngiltere Savunma Bakanı İle Görüştü

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, İngiliz mevkidaşı Penny Mordaunt ile dün görüştüğü bildirildi.

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Politis gazetesi, görüşmede Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik bölgesi” içerisindeki faaliyetlerinin, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki savunma ve güvenlikle ilgili işbirliğine dair konuların ve iki ülkenin ortak ilgi alanındaki diğer meselelerin ele alındığını yazdı.

Gazete, görüşmenin Rum Savunma Bakanlığı binasında, Mordaunt’un Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

(GE/ŞEB)

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