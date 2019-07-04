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Angelidis: “Yavuz sondajına ilişkin girişimler yoğun olacak”

Angelidis: “Yavuz sondajına ilişkin girişimler yoğun olacak”

04 Temmuz 2019 Perşembe 07:32
Angelidis: “Yavuz sondajına ilişkin girişimler yoğun olacak”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Yavuz gemisinin yapacağı sondajla ilgili diplomatik ve politik düzeyde yoğun faaliyetlerde bulunacaklarını açıkladı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Limasol Acemi Er Kampı’nda (KEN) “Yavuz” sondaj gemisiyle ilgili yaptığı açıklamaya yer verdiler.

Haber göre Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, “Yavuz” sondajına ilişkin faaliyetlerinin diplomatik ve politik düzeyde, yoğun olacağını açıklarken bu konunun sadece Güney Kıbrıs’ı değil Avrupa’yı da etkilediğini savundu.

Kuzey’e düşen cisimle ilgili gelişmelere karşın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerinin inzivaya çekilmediğini savunan Angelidis, “Fatih” gemisiyle ilgili faaliyetlere de devam ettiklerini, ancak bu kez diplomatik ve politik düzeyde daha yoğun yapıldığını belirtti.

Angelidis, “Yavuz sondaj gemisinin, Rum Yönetimi’nin girişimlerinin sonucu olarak mı Silifke Limanı’na demirlediğini düşündüğü” sorusu üzerine böyle bir sonuca varmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Angelidis, bazı sonuçlar getirecek girişimlerde bulundukları ancak bu faaliyetlerin başka bir şeyle ilişkilendirilmesi sonucuna varmasının mümkün olmadığını belirtti.

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Faaliyetlere devam edeceklerini çünkü bu ihlalin sona ermesi gerektiğine inandıklarını belirten Angelidis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki faaliyetlerini ileriye götürmesi durumunda, uluslararası tutuklama emrinin ileriye götürülüp götürülmeyeceği konusundaki bir soru üzerine, “Fatih gemisi için izledikleri prosedürün aynısını takip edeceklerini” söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Angelidis, KKTC’de düşen cisim ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Buna göre Angelidis, sabırlı olunması yönünde tavsiyede bulunurken kayda değer bilgi elde etmek için, başka birimlerle birlikte koordineli olarak çalışmaya devam ettiklerini, bu tür araştırmalarda bunun, önemli olduğunu ifade etti.

Rum Yönetimi’nin, yabancı ülkelerin birimleriyle koordinasyon halinde olduklarını da belirten Angelidis, en kısa zamanda bir sonuç elde edebileceklerine inandığını söyledi.

İlgili haberi “Yavuz İçin Girişimler Yoğunlaşıyor” başlığıyla veren Politis gazetesi, hükümetin; günlük olarak ortaya çıkan yeni sorunlara karşın, Türkiye’nin, sondaj metotlarıyla yaratılan sorunları, önceliklerinin ilk sırasında tutmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, özellikle hassas bir zaman diliminin söz konusu olduğunu, ileriki günlerde, UNFICYP ile ilgili rapor taslağıyla, BM düzeyinde gelişmelerin yaşanacağına dikkati çekti.

Son Güncelleme: 04.07.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
Angelidis Sondaj
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