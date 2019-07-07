banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti
OKTAY, PAŞAKÖY’Ü ZİYARET ETTİ
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Çalıştığı iş yerini soydu
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ SOYDU
Çukurova’da yangın
ÇUKUROVA’DA YANGIN
banner306

Angelidis: “Türk denizaltısının Fatih ve Yavuz ile ilgisi yok”

Angelidis: “Türk denizaltısının Fatih ve Yavuz ile ilgisi yok”

07 Temmuz 2019 Pazar 09:30
Angelidis: “Türk denizaltısının Fatih ve Yavuz ile ilgisi yok”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Girne Limanı’na gelen Türk denizaltısının, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle ilgilisinin bulunmadığını açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Angelidis, benzer ziyaretlerin Şubat 2018’den bu yana 11 kez gerçekleştirildiğini kaydederken, endişelenmeyi gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.

Denizaltıların gelişine engel olamayacaklarını belirten Angelidis, yine de denizaltıları sondaj gemileriyle ilişkilendirmeye çalışmamak gerektiğini söyledi.

 “Tuzağa düşmemek gerektiğini” kaydeden Angelidis,  ve böyle bir şeyin her zaman yaşandığını, her zaman da yaşanacağını ifade etti.

 Angelidis, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen kaçak mültecilerle ilgili olarak ise, konunun gerek Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), gerekse Rum hükümetini düşündürdüğünü ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın uzun zaman önce konunun önemine işaret ettiğini söyledi.

Habere göre, Angelidis, Yeşil Hat’taki RMMO kulübelerinde yeterli personel bulunup bulunmadığına dair bir soruya ise, RMMO kulübelerinin farklı bir amacı ve misyonu bulunduğu ve iki durumun karıştırılmaması gerektiği yanıtını verdi.

Konuyla ilgili bütünlüklü bir çözüm bulunacağını belirten Angelidis, RMMO’nun misyonunun bu olayla ilgili ilişkisi bulunmadığını söyledi.

TÜRKİYE ALEYHİNDE TEDBİRLER “28”LERİN ÖNÜNDE

banner317
Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, edindiği bilgilere dayanarak, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nin Türkiye aleyhinde alınabilecek tedbirlerle ilgili listeyi, birkaç gün içerisinde 28 AB üyesi ülkenin önüne koymasının beklendiğini yazdı.

Gazete, AB Komisyonu’nun bir de “jest” yaparak, Türkiye ile tarımsal konulardaki üst düzey diyalogu ertelediğini kaydederken, AB Dış İlişkiler Servisi ile AB Komisyonu arasında yapılan müzakerelerin de, Türkiye’ye AB üyeliği öncesi verilen ödeneklerin kesilmesiyle ilişkilendirildiğini belirtti.

Türkiye aleyhindeki yaptırımların doğrudan uygulanmasında ise birtakım güçlükler bulunduğuna işaret eden gazete, İngiltere’nin bu yaptırımları onaylamama ihtimalinin bulunması, İngiltere dışındaki bazı AB ülkelerinin de Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusunda acele etmek istememesi, belli tedbirlerin şahıslara odaklanması ve Türkiye’nin faaliyetlerine yardımcı olan bu şahısların AB üyesi olması halinde, olayın komplike hale gelebilecek olması gibi güçlükler bulunduğundan bahsetti.

Haberde, Hristodulidis’in tüm güçlüklere rağmen, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “yasadışı eylemlerde bulunan” Türkiye’ye yaptırım uygulanması için eline geçen tüm fırsatları değerlendirdiği belirtildi.

Hristodulidis’in hedefinin, ilk kararların Temmuz ayı içerisinde alınması olduğunu kaydeden gazete, Temmuz ayı içerisinde karar üretilmezse ve Ağustos ayının “ölü ay” olduğu göz önünde bulundurulursa, Eylül’de de kurumlarda yapılacak değişikliklerle birlikte konunun önemini yitireceğini yazdı.

RUM YÖNETİMİ TPAO İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN ŞİRKETLERE BASKI YAPIYOR

Bu arada, Kathimerini gazetesi, Rum Yönetimi’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlere, bu işbirliğini bozmaları için baskı yaptığını yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, TPAO ile işbirliği yapan üç şirketten ikisine, Rum Yönetimi tarafından “diplomatik tepki” gösterildiğini ve TPAO ile işbirliğinden ayrılmalarının istendiğini kaydetti.

Haberde, TPAO ile işbirliği yapan şirketlerden birinin Avrupa menfaatine çalışan bir şirket olduğu bilgisine yer verildi.

Son Güncelleme: 07.07.2019 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’a İlişkin Mülteci Rakamları
Güney Kıbrıs’a İlişkin Mülteci Rakamları
“maraş Senaryoları 2017’de Yazıldı”
“maraş Senaryoları 2017’de Yazıldı”
Hristodulidis, Yunanistan’daki seçim sonrasında Kıbrıs sorununda hareketlenme öngörüyor
Hristodulidis, Yunanistan’daki seçim sonrasında Kıbrıs sorununda hareketlenme öngörüyor
AKEL ile hükümet arasındaki anlaşmazlık sürüyor
AKEL ile hükümet arasındaki anlaşmazlık sürüyor
İsveç’te Güney Kıbrıs’ta Üretilen Hellimde Yüksek Antibiyotik Uyarısı Yapıldı
İsveç’te Güney Kıbrıs’ta Üretilen Hellimde Yüksek Antibiyotik Uyarısı Yapıldı
Hristodulidis Diplomatik Misyon Şefleriyle Görüştü
Hristodulidis Diplomatik Misyon Şefleriyle Görüştü
Haralambidu Taşkent’e Düşen Füze Meselesini Agit’te Gündeme Getirdi
Haralambidu Taşkent’e Düşen Füze Meselesini Agit’te Gündeme Getirdi
Sözde “maraş” Belediyesi Spehar İle Görüştü
Sözde “maraş” Belediyesi Spehar İle Görüştü
Anastasiadis önümüzdeki günlerde taburcu olacak
Anastasiadis önümüzdeki günlerde taburcu olacak
Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir kapı daha kapatıldı
Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir kapı daha kapatıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim