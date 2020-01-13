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Angelidis İtalya’ya gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de İtalya’nın askerî varlığını güçlendirmesini sağlamak maksadıyla bugün İtalya’ya gidiyor.

Angelidis İtalya’ya gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de İtalya’nın askerî varlığını güçlendirmesini sağlamak maksadıyla bugün İtalya’ya gidiyor.

13 Ocak 2020 Pazartesi 07:39
Angelidis İtalya’ya gidiyor

Fileleftheros “İtalya’nın Kıbrıs MEB’indeki Varlığı… Daha Aktif Katılımı ve ENİ’nin Çalışmalarına Destek” başlıklı haberinde, Angelidis’in bugünkü İtalya ziyaretinin çok önemli addedildiğini, nezaketle hiçbir ilgisi olmadığını, İtalya ile ikili ilişkilerin yükseltilmesini amaçladığını yazdı. 
Habere göre Rum tarafından kaynaklar, Güney Kıbrıs-İtalya ilişkilerinin yükseltilmesinin, İtalyan deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz bölgesi ve Kıbrıs adası açıklarındaki varlığının güçlendirilmesi demek olduğuna işaret ediyor. 
Böyle bir hareketin, İtalya’nın, -ENİ’nin de katılıyor olmasından dolayı doğrudan ilgi gösterdiği- Rum Yönetiminin enerji programına fiili desteğini göstereceğine dikkat çekiliyor.
Bilgiler, İtalyan ve Rum Savunma bakanlarının, bölgede yapılacak sondajların fiilen desteklenmesi ve ENİ’nin 3’üncü parsele girişinin Türkiye tarafından engellendiği Şubat 2018’deki gibi olayların tekrarlanmaması ile meşgul olduğu yönünde. 
“İtalya’nın bölgede daha aktif varlık göstermesi ile, bütün istikametlere siyasi mesaj vermeyi ve şirketleri bölgede faaliyet gösteren ülkelerin daha aktif katılımı ile enerji programını zırhlandırmayı” murad eden Rum Yönetimi, “Türkiye’nin sorgulamakta olduğu egemenlik hakkının tanındığı ve güçlendirildiği” siyasi mesajını da vermek istiyor. 

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Rum Yönetiminin Fransa ile de benzer bir işbirliği bulunuyor. 
Savvas Angelidis’in bugün İtalya’da gerçekleştireceği temasların gündeminde mülteci meselesi de bulunuyor ve esasen Rum Yönetiminin, denizde kontroller ve mülteciler konusunda birimlerin koordinasyonunu içeren ‘Sofia Misyonu’ programına katılması konusu ele alınacak.
İtalya’nın büyük önem vermekte olduğu Libya’daki durum da ele alınacak ve Angelidis, İtalyan hükümetinin bu konuda yaptığı temaslar hakkında bilgi edinecek. 
Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Angelidis’in, İtalyan dengi Loranzo Guerini ile Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeleri ve Türkiye’nin sözde “Rum MEB’indeki” faaliyetlerini görüşmek üzere bugün İtalya’ya gideceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, iki bakanın görüşmesi sırasında, güvenlik ve savunma konuları ile PESCO programlarının geliştirilmesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yöntemlerinin ele alınacağı kaydedildi. 

 

Son Güncelleme: 13.01.2020 11:08
Anahtar Kelimeler:
Savvas Angelidis
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