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Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”
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Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliği için AB’den gemi göndermesini istediklerini söyledi.

Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliği için AB’den gemi göndermesini istediklerini söyledi.

01 Eylül 2019 Pazar 09:21
Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliği için AB’den gemi göndermesini istediklerini söyledi.
Kathimerini gazetesine röportaj veren Angelidis, denizdeki unsurlar arasında koordinasyon sağlanması konusunda yapılan gayrı resmi AB Savunma Bakanları toplantısında kendisine, Doğu Akdeniz’de önemli bir meseleyle ilgili görüşlerini anlatması fırsatı verildiğini belirtti.
Angelidis, temelde tüm fikrin, AB’nin ilgi alanındaki bölgelerdeki deniz güvenliğine yüzer araçlarının koordineli faaliyetleriyle katkıda bulunmasına dayandığını ve kendisinin de, Doğu Akdeniz’in öncelikli ilgi alanı olması önerisinde bulunduğunu söyledi.
Doğu Akdeniz’de gerek doğal gaz bulunmasının ve AB’nin ihtiyaçları için alternatif bir bölge olmasının, gerekse mülteci akışı, terör olayları ve korsanlık faaliyetlerinin, ilgi alanındaki bir bölge olmasında ikna edici olduğunu belirten Angelidis, bu konunun AB’deki askeri kurmaylarla yapılacak toplantılarda görüşülmeye devam edeceğini ifade etti.

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Silah ambargosunun kaldırılması anlaşması konusunda yaşanan durağanlığın, ABD ile ilişkilerde sorun yarattığını belirten Angelidis, birlik ve beraberliğin, Türk tahrikleriyle baş edebilmek için en etkili silah olduğunu söyledi.
Angelidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “her türlü hukuk ilkesi ve AB ilkesini görmezden gelerek sismik araştırma ve yasadışı sondaj çalışması yapmaya devam ettiğini” kaydederken, bu durumun büyük problem yarattığını ve doğru şekilde mücadele edilebilmesine yönelik sıkı şekilde takip edildiğini belirtti.
Tüm ilgili bakanlıkların koordinasyon içerisinde olduğuna işaret eden Angelidis, siyasi partilere de bakanlıklarla hemfikir olmaları ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanında olmaları çağrısında bulundu.
Güney Kıbrıs’ın üçüncü ülkelerle yaptığı iş birliği anlaşmalarının sonuç vermeye başladığını belirten Angelidis, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki istikrarın sağlanmasında oynayacak rolü bulunduğuna işaret etti.
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, gerek komşu ülkelerle, gerekse AB ülkeleriyle olan sıkı ilişkilerinin de altını çizerek, komşu ülkelerin Güney Kıbrıs aracılığıyla AB’ye mesajlar verdiğini belirtti.

Son Güncelleme: 01.09.2019 12:43
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