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Andros Kiprianu yeniden aday olmayacak

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, parti genel sekreterliği için yeniden aday olmayacağı belirtildi. 

04 Haziran 2021 Cuma 11:00
Andros Kiprianu yeniden aday olmayacak
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Fileleftheros gazetesi “Andros Kiprianu Bayrağı Resmen Teslim ediyor” başlıklı haberinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun parti liderliği için yeniden aday olmayacağını yazdı.
Habere göre, Kiprianu, gazeteye yaptığı açıklamada, AKEL Genel Sekreterliği için yeniden aday olmayacağı yönündeki kararı bizzat kendisinin seçim kampanyasında aldığını belirtti. 
Kiprianu, bu kararını yakın çalışma arkadaşlarına, seçim sonuçlarından bağımsız olarak görevine devam etmeyeceğini bildirdiğini söyledi. 
Gazete, Kiprianu’nun, aldığı bu kararın nedenlerini gelecek Pazar günü yayımlanacak söyleşisinde analiz edeceğini yazdı.
Habere göre, Kiprianu ayrıca AKEL’in kollektif şekilde işlev gösterdiğini, kimsenin tek başına karar vermediğini ve her şeyin parti organlarında görüşüldükten sonra karara bağlanacağını ifade etti. 

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Kiprianu, “Bunun ötesinde, her birimizin kendine ait sorumluluğu vardır. Eşitler arasındaki birinci olarak benim de kendi sorumluluklarım vardır” ifadesini kullandı.
Andros Kiprianu, AKEL Genel Sekreterliğine yeniden aday olmamasının, partiyi terk edeceği anlamına gelmediğini söyledi. 
Gazete haberinde, AKEL liderliğine yönelik seçim sürecinin yarın yapılacak Merkez Komite ve Çarşamba günü yapılacak Polit Büro toplantısıyla başlayacağını yazdı. 
AKEL Genel Sekreterliği için Stefanos Stefanu ile Yorgos Lukaidis’in isimlerinin geçtiği kaydedildi.
 
 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 11:43
Anahtar Kelimeler:
Andros Kiprianu
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