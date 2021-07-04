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Anastasidis, Elizabeth’i ziyaret etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Perşembe gününden beri Limasol Limanı’nda demirli bulunan ve yarın ayrılacak olan, İngiltere’nin en büyük uçak gemisi “HMS Queen Elizabeth”i ziyaret etti. 

04 Temmuz 2021 Pazar 13:00
Anastasidis, Elizabeth’i ziyaret etti

Alithia’nın haberine göre İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, İngiliz Üsleri Komutanı Rob Thomson ve diğer yetkililer eşliğinde gemiyi gezen Anastasiadis, “ziyaretim, Birleşik Krallık ile savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimizi ve daha ileri götürmede sahip olduğumuz yoğun iradenin ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar sağlanmasına verdiğimiz büyük önemi vurguluyor” dedi.
Anastasiadis ziyaret çerçevesinde 10’u ABD yapımı olan 18 ultramodern savaş uçağı, 10 helikopter, 260’ı Amerikan deniz piyadesi olmak üzere bin 600 mürettebat taşıyan Kraliyet Donanması’nın en büyük savaş gemisi olan Queen Elizabeth’in imkân ve kabiliyetleri hakkında bilgi de aldı. 

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Son Güncelleme: 04.07.2021 13:22
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