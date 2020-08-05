Anastasiadis’ten taziye mesajı

Alithia ve diğer gazeteler, Beyrut’ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin haberlere geniş yer verirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de sosyal medya hesabı üzerinden taziyelerini dile getirdiğini yazdı.

Anastasiadis mesajında, Lübnan halkı ve hükümetine başsağlığı dileyerek “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak her türlü yardıma hazır oldukları mesajını da verdi.

