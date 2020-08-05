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Anastasiadis’ten taziye mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Beyrut’ta dün meydana gelen patlama sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:35
Anastasiadis’ten taziye mesajı
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Alithia ve diğer gazeteler, Beyrut’ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin haberlere geniş yer verirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de sosyal medya hesabı üzerinden taziyelerini dile getirdiğini yazdı.
Anastasiadis mesajında, Lübnan halkı ve hükümetine başsağlığı dileyerek “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak her türlü yardıma hazır oldukları mesajını da verdi.

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Son Güncelleme: 05.08.2020 13:08
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Lübnan Taziye
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