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Anastasiadis’ten, Tatar’a geçmiş olsun mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

06 Şubat 2022 Pazar 12:45
Anastasiadis’ten, Tatar’a geçmiş olsun mesajı

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Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Korona testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bugün telefonda görüştüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurduğunu aktardılar.

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Son Güncelleme: 06.02.2022 13:56
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