Anastasiadis’ten, Tatar’a geçmiş olsun mesajı

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Korona testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bugün telefonda görüştüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurduğunu aktardılar.