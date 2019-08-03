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Anastasiadis’ten somut hareket bekleniyor

YABANCI DİPLOMATLAR, ANASTASİADİS’İN FEDERASYONLA İLGİLİ TUTUMUNU VE YÖNETİMLE İLGİLİ ÖNERİSİNİ KIBRIS TÜRK TARAFINA İZAH ETMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDE 

Anastasiadis’ten somut hareket bekleniyor

YABANCI DİPLOMATLAR, ANASTASİADİS’İN FEDERASYONLA İLGİLİ TUTUMUNU VE YÖNETİMLE İLGİLİ ÖNERİSİNİ KIBRIS TÜRK TARAFINA İZAH ETMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDE 

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:39
Anastasiadis’ten somut hareket bekleniyor

Kıbrıs sorununu yakından izleyen ülkelerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten  bazı somut hareketler beklediği,  bazı ülkelerin de Kıbrıs müzakereleri ile Doğu Akdeniz’deki sondajların birlikte devam edebileceği görüşünde olduğu haber verildi.
Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıs sorununun yabancı aktörleri, 9 Ağustos’taki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı-Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gayrı resmî görüşmesine büyük ilgi gösteriyor. Gelişmeleri yakından takip eden ülkelerin diplomatik kaynakları 9 Ağustos görüşmesinin, bundan sonraki süreci belirleyeceği kanaatinde.
Kıbrıs sorununa müdahil ülke diplomatlarının, liderler görüşmesinin, birçok şeyin  netleşmesi için iyi bir fırsat olduğu vurgusunu yaptığına dikkat çekilen haberde “Nikos Anastasiadis’e odaklanarak, Anastaiadis’in bazı meseleleri netleştirmesi gerektiğine işaret ediyorlar. İki bölgeli iki toplumlu federasyon modeli de bu tür meselelerden” ifadelerine yer verildi.
Gazete bu yaklaşımın, Anastaiadis’in ve çalışma arkadaşlarının federasyona bağlılık teyitlerine rağmen olguların, bazı diplomatik çevreler açısından net olmadığını gösterdiğine işaret etti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da Anastasiadis’in bu noktadaki pozisyonunu net görmediğini ve çözüm şekline dair görüşünü açıkça ortaya koymasını istediğini hatırlattı.
Habere göre diplomatik çevreler, 9 Ağustos görüşmesinde yönetim başlığının da netleştirmesi ve siyasi eşitlik, etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık ile ilgili tezlerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini değerlendiriyor. 
Aynı çevrelerin yönetim konusunda da yine Anastasiadis yönüne odaklandığına ve bu netleştirme gerekliliğinin, Rum lider tarafından yapılan açıklamalardan kaynaklandığını ima ettiklerine dikkat çekilen haberde Anastasiadis’in merkezî hükümetin yetkileriyle ilgili önerisini Kıbrıs Türk tarafına izah etmesi gerektiği görüşünün güçlendiğine de vurgu yapıldı.
“Yabancı çevreler, bütün prosedürün ilerleyebilmesi için hareket yapması gereken kişi olarak Nikos Anastasiadis’e bakıyor” vurgusunu yapan gazete,  Rum yönetiminin, tamamen karşı olduğu bu yaklaşımı sorguladığına ve Cumhurbaşkanı Akıncı’yı “tamamen kadro dışı bıraktığı düşüncesinde olduğuna” işaret etti. 

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Gazete, 9 Ağustos görüşmesinde güven yaratıcı önlemlerle (GYÖ) ilgili bazı yeni ilanlar yapılmasının muhtemel olduğunu, Anastasiadis;’in Maraş ile ilgili GYÖ önerecek olmasına rağmen ilan edilmesi olası önlemlerin Maraş’ı içermeyecek göründüğünü kaydetti. 
Haberde, ilan edilmesi olası GYÖ’lerden birinin, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların Ada’nın her iki tarafında dolaşımlarıyla, yani araç sigortaları için ayrı ödeme yapılmasına gerek kalmayacak bir anlaşmaya ulaşılması ve her iki tarafta da geçerli olacak bir sigorta yöntemi bulunmasıyla ilgili olabileceği kaydedildi. 


“HİDROKARBON MESELESİ MAZERET OLAMAZ VURGUSU AÇIKÇA ANASTASİADİS’E YÖNELİK”
“Kıbrıs sorunuyla ilgilenmekte olan üçüncü taraflar açısından Doğu Akdeniz’deki enerji gelişmeleri müzakerelerin yapılmamasına bahane olarak kullanılmamalı” ifadesine yer veren gazete, özetle şöyle devam etti:
“Bize tam olarak, hidrokarbon meseleleri Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamamasına mazeret olamaz dendi.  Bu her iki tarafa da yönelik bir vurgu olabilir ancak açıkça Nikos Anastasiadis’e yöneliktir.  Hidrokarbon meseleleri her iki taraf için de sürtüşme noktasıdır. Türk tarafı Kıbrıslı Rumları  Kıbrıs sorununu karmaşıklaştıran tek yanlı faaliyetlerle suçluyor. Bilindiği üzere Mustafa Akıncı da ortak komite kurulması önerisini bu çerçevede geçirmeye çalışıyor. 
Öte yandan Anastasiadis, Türkiye Kıbrıs sularını ihlal ettiği ve sondajlara devam ettiği sürece özlü görüşme beklenemeyeceğini defalarca ortaya koydu. Bu zıt yaklaşımlara, dolaylı ancak net şekilde hidrokarbon sondajlarının müzakerelerin yürütülmemesine mazeret olamayacağını savunan yabancılar da dahil oluyor.” 
 

Son Güncelleme: 03.08.2019 13:05
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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